АРМА готує до продажу шість майнінгових ферм

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголошує конкурс з відбору юридичних осіб для здійснення реалізації арештованого майна — майнінгового обладнання. Про це повідомляє пресслужба АРМА.

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Що відомо

«Оголошено конкурс з реалізації майнінгового обладнання, переданого до управління АРМА згідно з ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова. Об'єкт реалізації включає 6 повноцінних майнінгових ферм, які укомплектовані понад 50 одиницями високопродуктивного обладнання: графічні процесори, твердотільні накопичувачі, блоки живлення, маршрутизатори, материнські плати, відеореєстратори та мережеві комунікатори», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначають, що усе обладнання перебуває у справному технічному стані та готове до експлуатації.

Термін подання документів для участі в конкурсах — до 4 липня 2025 року включно, до 16:00.