Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголошує конкурс з відбору юридичних осіб для здійснення реалізації арештованого майна — майнінгового обладнання. Про це повідомляє пресслужба АРМА.
23 червня 2025, 17:45
АРМА готує до продажу шість майнінгових ферм
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Що відомо
«Оголошено конкурс з реалізації майнінгового обладнання, переданого до управління АРМА згідно з ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова. Об'єкт реалізації включає 6 повноцінних майнінгових ферм, які укомплектовані понад 50 одиницями високопродуктивного обладнання: графічні процесори, твердотільні накопичувачі, блоки живлення, маршрутизатори, материнські плати, відеореєстратори та мережеві комунікатори», — йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначають, що усе обладнання перебуває у справному технічному стані та готове до експлуатації.
Термін подання документів для участі в конкурсах — до 4 липня 2025 року включно, до 16:00.
Джерело: Мінфін
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