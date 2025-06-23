Курс євро до долара падає: продавці чинять тиск

Курс євро до долара США зазнав зниження і повернувся до позначки 1,1473 після того, як зіткнувся із сильним опором у зоні 1,1600−1,1650. У цьому діапазоні знову активізувалися продавці, що чинить тиск на валютну пару. Про це свідчать дані валютного ринку.

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Боротьба трендів

Попри поточне зниження, аналітики зазначають, що загальний тренд на зростання, який спостерігається на денному графіку, поки залишається в силі. Раніше пара змогла подолати довгострокову лінію спадного тренду та успішно протестувала рівні підтримки на позначках 1,1336 та 1,1178.

Однак наразі з'являються ознаки короткострокового виснаження «бичачого» (висхідного) руху. Пара не змогла втриматися вище рівня 1,1555, що вказує на посилення тиску з боку «ведмедів» (продавців) на коротких часових проміжках.

Технічні індикатори вказують на ослаблення

Низка технічних індикаторів, які використовують аналітики для прогнозування ринку, також сигналізує про ослаблення висхідного імпульсу. Зокрема, індикатори RSI та MACD демонструють ознаки можливого розвороту або поглиблення поточної корекції. На 4-годинному графіку індикатор «супертренд» також змінив свій напрямок на ведмежий, вказуючи на опір біля рівня 1,1566.

Чому це важливо

Валютна пара EUR/USD є найбільш торгованою у світі, тому її динаміка служить своєрідним барометром глобальних економічних настроїв та відносної сили економік США та Єврозони. Поточна ситуація на графіку відображає класичну ринкову дилему: довгостроковий позитивний тренд для євро стикається з короткостроковими ризиками та зміцненням долара.