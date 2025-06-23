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23 червня 2025, 14:17

Криптоплатформа OKX розглядає можливість виходу на біржу в США — ЗМІ

Криптовалютна біржа OKX вивчає можливість проведення первинного публічного розміщення акцій (IPO) у Сполучених Штатах. Такий крок може стати наступним етапом у стратегії компанії з розширення на американському ринку. Про це у понеділок, 23 червня, повідомило видання The Information із посиланням на власні джерела.

Криптовалютна біржа OKX вивчає можливість проведення первинного публічного розміщення акцій (IPO) у Сполучених Штатах.

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Амбітна експансія на ринок США

Чутки про можливе IPO з'явилися після того, як OKX зробила низку кроків для зміцнення своєї присутності в США. У квітні 2025 року компанія офіційно оголосила про розширення, а перед тим, у лютому, виплатила $500 млн для врегулювання претензій від Міністерства юстиції США. Регулятор звинувачував платформу у здійсненні грошових переказів без відповідної ліцензії.

Після цього OKX відкрила регіональну штаб-квартиру в Сан-Хосе, Каліфорнія, та призначила генеральним директором американського підрозділу Рошана Роберта — колишнього топменеджера таких гігантів Уолл-стріт, як Morgan Stanley та Barclays. Наразі команда OKX у США налічує близько 500 співробітників.

Стратегія та погляд на майбутнє

Новий керівник OKX у США окреслив амбітні плани компанії. В інтерв'ю виданню The Block він заявив, що довгостроковою метою є перетворення платформи на «суперзастосунок».

«Наша довгострокова мета — стати суперзастосунком, який визначає категорію. Ми плануємо поступово рухатися до цієї мети», — сказав Роберт.

Він також висловив оптимізм щодо перспектив американського ринку, який багато хто вважав закритим для криптокомпаній через жорстке регулювання.

«США більше не є неможливим ринком, як це вважалося раніше. Це — можливість, яка ще не реалізована, якщо підійти до неї правильно», — додав він.

Попри активне обговорення, офіційний представник OKX відмовився коментувати чутки про можливий вихід на біржу.

Чому криптокомпанії прагнуть вийти на IPO в США

Первинне публічне розміщення акцій (IPO) на американській фондовій біржі, такій як NASDAQ або NYSE, є стратегічною метою для багатьох великих компаній, зокрема і з криптоіндустрії. Цей крок надає кілька ключових переваг:

  • Доступ до капіталу: IPO дозволяє залучити значні кошти від широкого кола інвесторів для фінансування подальшого зростання, розробок та поглинань.
  • Легітимність та довіра: Лістинг на біржі США вимагає відповідності суворим правилам Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), включно з регулярним розкриттям фінансової звітності. Це підвищує прозорість компанії та зміцнює довіру як з боку клієнтів, так і з боку великих інституційних партнерів.
  • Ліквідність для ранніх інвесторів: IPO надає можливість засновникам, співробітникам та раннім інвесторам продати частину своїх акцій на відкритому ринку.

Водночас цей процес є надзвичайно складним, дорогим та вимагає проходження тривалих перевірок з боку регуляторів, які часто мають жорстку позицію щодо криптоіндустрії.

Чому це важливо

Можливий вихід OKX на біржу — це свідчення кардинального стратегічного розвороту компанії. Це спроба перейти зі статусу офшорної криптобіржі з непростою історією відносин з регуляторами до публічної, прозорої та регульованої компанії на найбільшому у світі ринку капіталу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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