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23 червня 2025, 13:36

В Україні подешевшала черешня через низьку якість

Протягом останнього тижня практично на всій території України встановилася прохолодна дощова погода, що безпосередньо позначилося на місцевій черешні. Основний обсяг запропонованої для продажу ягоди на сьогоднішній день складає продукція середньої та низької якості, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Протягом останнього тижня практично на всій території України встановилася прохолодна дощова погода, що безпосередньо позначилося на місцевій черешні.
Фото: depositphotos

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Що відбувається з цінами

На даний момент обсяги пропозиції місцевої черешні продовжують поступово збільшуватися, що чинить тиск на ціни. Однак садівники серйозно занепокоєні рясними опадами, які, на їхню думку, можуть згубно позначитися як на загальних обсягах цьогорічного врожаю збору, так і на його якості.

Так, на даний момент місцева черешня на внутрішньому ринку України надходить у продаж за цінами 140−200 грн/кг ($3,36−4,80/кг), що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

При цьому, незважаючи на обмежену пропозицію даних кісточкових на українському ринку, попит у цьому сегменті залишається невисоким. Крім того, продавці неякісної черешні прагнуть якнайшвидше позбутися такої продукції, поступово переглядаючи цінники у бік зниження.

Ще одним фактором для зниження відпускних цін на місцеву черешню послужило різке погіршення якості даної ягоди. Проблеми з якістю черешні обумовлені дощовою погодою у основних регіонах виробництва. Через підвищену вологість ягода на деревах тріскається, і продати такий товар за високими цінами практично нереально.

При цьому варто зазначити, що на сьогоднішній день ціни на місцеву черешню в Україні все ж таки в середньому в 3 рази вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
23 червня 2025, 16:24
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Мені кореш нахаляву відсипав домашньої😎
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