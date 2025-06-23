За підсумками 2024 року Україна випередила рф за обсягами торгівлі з Німеччиною

За підсумками 2024 року товарообіг між Україною та Німеччиною вперше в історії перевершив обсяги торгівлі ФРН із державою-агресором. Про це, посилаючись на дані статистичних органів Німеччини, повідомив радник з економічних питань в Посольстві України у ФРН Віталій Іващук, пише Укрінформ.

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Торговельні відносини між Україною та ФРН, за його словами, бурхливо розвиваються не лише на міждержавному рівні, а й у формі міжрегіональних та міжміських партнерств, які «є допоміжним місточком для бізнес-контактів на локальному рівні».

«Посольство, проаналізувавши дані німецької статистики — інституції, яка називається Destatis, — щодо торгівлі Німеччини з Україною, констатує: у 2024-му вперше з 1992 року, відколи після розпаду СРСР ведеться окрема статистика для України й росії, наша країна випередила державу-агресора як торговий партнер ФРН», — розповів Іващук.

Поміж найбільш проривних і перспективних для роботи німецького бізнесу, розвитку двосторонніх торговельних відносин та інвестицій він назвав передовсім галузь відновлення України.

«Як відомо, минулого року Німеччина прийняла Міжнародну конференцію з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference — URC2024). Сподіваюся, ФРН буде активним учасником наступної такої конференції в Римі, яка відбудеться цьогоріч у липні», — сказав радник Посольства з питань економіки.

Говорячи про інші ключові для розвитку міждержавного співробітництва та приватних німецьких інвестицій галузі, він назвав також енергетику (зокрема, «зелену») й IT та цифровізацію.