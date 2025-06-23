«Золоті візи»: Нова Зеландія зафіксувала різке зростання заявок на інвестиційну візу

Нова Зеландія зафіксувала різке зростання заявок на інвестиційну візу для мігрантів після пом'якшення вимог до програми, пише Reuters із посиланням на заяву влади країни.

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Дії влади

У квітні влада послабила умови отримання візи — мінімальний обсяг коштів для категорії високоризикових інвестицій знизили до 5 млн новозеландських доларів ($3 млн) з 15 млн новозеландських доларів, а також скасували вимогу про знання англійської мови.

За словами міністра імміграції Еріки Стенфорд, нові заявки за програмою зможуть принести потенційні інвестиції у розмірі 845 млн новозеландських доларів ($503 млн) у бізнес країни. Уряд уже отримав 189 заявок менш ніж за три місяці за візою Active Investor Plus проти 116 заявок за більш ніж 2,5 роки за колишніх умов.

Хто подав заявки

Громадяни США подали 85 заявок, що становить майже половину від загальної кількості, слідом йдуть Китай із 26 заявками та Гонконг із 24.

З початку року економіка Нової Зеландії зростає вище за очікування, проти технічної рецесії, зареєстрованої минулого року, зазначає агентство.

В останні роки багато країн відмовляються від програм надання громадянства або посвідки на проживання в обмін на інвестиції.

Наприклад, Велика Британія, Ірландія, Нідерланди та Іспанія повністю припинили видачу «золотих віз». Португалія, у свою чергу, прибрала нерухомість зі списку допустимих інвестицій, тоді як Греція, хоч і зберегла програму, підвищила мінімальний поріг вкладень.

Ці обмеження виявляються і за межами Європи: Австралія призупинила дію програми інвесторських віз, а країни Карибського басейну під тиском ЄС та США збільшили вартість «золотих паспортів» та посилили перевірку заявників.