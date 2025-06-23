МВФ назвав удари США по Ірану «ще одним джерелом невизначеності» для світової економіки

Американські удари по Ірану можуть мати значно серйозніші економічні наслідки, ніж просто вплив на ринок енергоносіїв, оскільки вони створюють новий потужний фактор невизначеності у світі. Про це директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила у понеділок, 23 червня, в інтерв'ю Bloomberg TV.

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«Ми розглядаємо це як ще одне джерело невизначеності в умовах, що й так характеризуються високою невизначеністю», — сказала Георгієва.

Основні ризики: нафта та перебої в постачанні

За словами очільниці МВФ, наразі Фонд уважно стежить за двома ключовими факторами, пов'язаними з ескалацією ізраїльсько-іранської війни. Перший — це вплив конфлікту на премії за ризик у цінах на нафту та газ, які вже почали зростати. Другий — це загроза фізичних перебоїв у постачанні енергоносіїв.

Георгієва зазначила, що наразі проблем із постачанням немає, однак ситуація може швидко змінитися.

Негативний вплив невизначеності

Керівниця МВФ підкреслила, що головною загрозою для економіки є сама невизначеність, яка може спричинити вторинні та третинні наслідки, навіть якщо прямі перебої з постачанням нафти не відбудуться.

«Коли є невизначеність, що відбувається? Інвестори не інвестують, споживачі не споживають. І це стримує перспективи зростання», — пояснила вона.

На думку Георгієвої, посилення турбулентності на Близькому Сході може негативно вплинути на економічне зростання великих економік світу.

Прогнози світового зростання

Крісталіна Георгієва нагадала, що МВФ вже переглянув у бік зниження свої прогнози щодо зростання світової економіки на 2025 рік. Оновлений детальний прогноз організація планує представити в липні.

Вона додала, що дані за першу половину поточного року підтверджують загальну картину дещо сповільненого глобального зростання, проте без повноцінної рецесії.

Що таке «премія за ризик» у ціні на нафту

Ціна на нафту не завжди визначається лише поточним балансом попиту та пропозиції. «Премія за ризик» — це додаткова націнка, яку ринок закладає у вартість нафти через побоювання щодо можливих перебоїв у її постачанні в майбутньому.

Коли виникає геополітична напруженість у ключових нафтовидобувних регіонах, як-от Близький Схід, трейдери та компанії починають страхуватися від імовірних проблем (блокада проток, пошкодження інфраструктури, санкції тощо). Вони активніше купують нафтові ф'ючерси, щоб гарантувати собі постачання в майбутньому. Цей підвищений попит, викликаний страхом та невизначеністю, і штовхає ціни вгору, навіть якщо фізичні обсяги постачання ще не змінилися. Ця різниця між ціною, обґрунтованою поточним попитом/пропозицією, і реальною ціною на ринку і є премією за ризик.

Чому це важливо

Заява голови МВФ є офіційним попередженням світовій спільноті про серйозні економічні загрози, які несе ескалація конфлікту. МВФ виступає як глобальний економічний арбітр, і його оцінки мають велику вагу для урядів та центральних банків по всьому світу.