Банк Кредит Дніпро вчергове увійшов в ТОП 10 банків України за надійністю депозитів, посівши 6-ту позицію рейтингу, що був оприлюднений РА «Стандарт-Рейтинг».
Банк Кредит Дніпро в Топ 10 банків за надійністю депозитів в Україні
Також серед банків з українським приватним капіталом кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнано депозит «Надійний» від Банку Кредит Дніпро. Так, в рамках акції «Новий сезон» по цьому виду депозиту банк пропонує ставку до 17% річних.
«Банк Кредит Дніпро й надалі фокусується на створенні зрозумілих, вигідних та актуальних рішень для розміщення заощаджень, поєднуючи фінансову стабільність із гнучкістю продуктів», — прокоментувала Катерина Мелеш, Директора з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро.
Як зазначається в релізі Агентства, Банк Кредит Дніпро залишається високоліквідним:
Рейтинг надійності банківських депозитів від Рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг» виходить з 2011 року. Аналітичний продукт, створений на основі публічної інформації, став надійним орієнтиром для наших читачів у виборі банківських депозитів. За роки існування рейтингу були відсутні факти банкрутств банків з найвищою оцінкою надійності депозитів. Постійна еволюція методології в рамках реакції Агентства на обставини банкрутств банків в Україні та досвід аналітичної роботи авторів методики дозволили створити якісний продукт, доступний без обмежень як для населення, так і для бізнесу.
Коментарі