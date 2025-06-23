Банк Кредит Дніпро в Топ 10 банків за надійністю депозитів в Україні

Банк Кредит Дніпро вчергове увійшов в ТОП 10 банків України за надійністю депозитів, посівши 6-ту позицію рейтингу, що був оприлюднений РА «Стандарт-Рейтинг».

Також серед банків з українським приватним капіталом кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнано депозит «Надійний» від Банку Кредит Дніпро. Так, в рамках акції «Новий сезон» по цьому виду депозиту банк пропонує ставку до 17% річних.

«Банк Кредит Дніпро й надалі фокусується на створенні зрозумілих, вигідних та актуальних рішень для розміщення заощаджень, поєднуючи фінансову стабільність із гнучкістю продуктів», — прокоментувала Катерина Мелеш, Директора з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро.

Як зазначається в релізі Агентства, Банк Кредит Дніпро залишається високоліквідним: на 01.04.2025 року норматив покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами склав 147,25%, а в іноземній валюті — 318,92%, що демонструє здатність Банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань внаслідок збалансованості строків та сум погашення розміщених активів і зобов'язань Банку. На початок другого кварталу 2025 року клієнти довірили банку 20,19 млрд грн. На 01.04.2025 року заборгованість за кредитами клієнтів Банку склала майже 8,5 млрд грн, а вкладення банку в ОВДП та депозитні сертифікати НБУ оцінювались в сумі 7,32 млрд грн та 3,1 млрд грн відповідно.

Рейтинг надійності банківських депозитів від Рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг» виходить з 2011 року. Аналітичний продукт, створений на основі публічної інформації, став надійним орієнтиром для наших читачів у виборі банківських депозитів. За роки існування рейтингу були відсутні факти банкрутств банків з найвищою оцінкою надійності депозитів. Постійна еволюція методології в рамках реакції Агентства на обставини банкрутств банків в Україні та досвід аналітичної роботи авторів методики дозволили створити якісний продукт, доступний без обмежень як для населення, так і для бізнесу.