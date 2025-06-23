У понеділок на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 1 копійку, а у продажу зріс на 7 копійок. Євро у покупці зріс на 7 копійок, а у продажу на 12 копійок.
23 червня 2025, 10:54
Курс валют: долар та євро дорожчають в банках
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 4 копійки у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,52−42,15 грн. Євро купують за 47,87 грн, а продають за 48,62 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,72−41,80, євро — 48,45−48,65 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,94−41,97 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,28−48,29 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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