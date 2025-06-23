Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 010 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1012 500 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
23 червня 2025, 8:16
Втрати ворога за 22 червня: 1 010 російських окупантів та 138 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1012500 (+1010) осіб
- танків — 10965 (+1) од
- бойових броньованих машин — 22872 (+5) од
- артилерійських систем — 29490 (+58) од
- РСЗВ — 1423 (+2) од
- засоби ППО — 1188 (+0) од
- літаків — 416 (+0) од
- гелікоптерів — 337 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 41717 (+138)
- крилаті ракети — 3376 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0) од
- підводні човни — 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн — 52861 (+127) од
- спеціальна техніка — 3920 (+0)
Джерело: Мінфін
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