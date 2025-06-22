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22 червня 2025, 14:04

Нацбанк переглянув платіжний баланс: дефіцит виявився більшим через облік посилок

Національний банк України переглянув дані платіжного балансу за 2024 рік та перший квартал 2025 року, внаслідок чого зафіксований дефіцит поточного рахунку виявився значно більшим, ніж вважалося раніше. Головною причиною перегляду стало впровадження нової електронної системи митного обліку, яка дозволила більш точно оцінити обсяги міжнародних поштових відправлень. Про це повідомила пресслужба регулятора.

Національний банк України переглянув дані платіжного балансу за 2024 рік та перший квартал 2025 року, внаслідок чого зафіксований дефіцит поточного рахунку виявився значно більшим, ніж вважалося раніше.

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Головна причина — облік посилок

Найбільший вплив на зміну даних мало вдосконалення обліку міжнародних посилок. Раніше ця інформація формувалася на основі паперових документів і враховувала переважно лише ті відправлення, що підлягали оподаткуванню. Нова електронна система дозволила охопити весь поштовий трафік.

В результаті цієї зміни, обсяги імпорту товарів у вигляді посилок за 2024 рік були переглянуті з $228 млн до $3,5 млрд. За І квартал 2025 року показник зріс ще більше: з $53 млн до $1,6 млрд. Істотно зросли й дані щодо експорту поштою: зі кількох сотень тисяч доларів на рік до $173 млн лише за перший квартал 2025 року.

Інші ключові коригування

Водночас Нацбанк уточнив дані за статтею «Подорожі». Витрати українців, які перебувають за кордоном понад рік, були перекласифіковані, що зменшило обсяг імпорту послуг за цією статтею на $1,3 млрд у 2024 році та на $264 млн у І кварталі 2025 року.

Крім того, були внесені інші зміни:

  • Обсяги отриманої технічної допомоги за 2024 рік переглянуто в бік збільшення: з $1,2 млрд до $2,8 млрд.
  • До платіжного балансу включено дані про реінвестовані доходи підприємств.

Підсумковий результат

Унаслідок усіх коригувань від'ємне сальдо (дефіцит) поточного рахунку платіжного балансу за 2024 рік було збільшено з $13,7 млрд до $15,9 млрд. За І квартал 2025 року дефіцит зріс з $5,8 млрд до $6,9 млрд. Це означає, що розрив між надходженнями валюти в країну та її витратами за кордон був більшим, ніж вважалося раніше.

Що таке платіжний баланс та його поточний рахунок

Платіжний баланс — це статистичний звіт, який фіксує всі економічні операції між резидентами країни та рештою світу за певний період. Він показує, скільки грошей надійшло в країну і скільки з неї вийшло.

Поточний рахунок є ключовою складовою платіжного балансу. Він відображає рух коштів від експорту та імпорту товарів і послуг, а також доходи (наприклад, зарплати українців за кордоном) та трансферти (зокрема, гуманітарну допомогу). Від'ємне сальдо (дефіцит) поточного рахунку означає, що країна витрачає за кордоном більше валюти, ніж отримує. Цей дефіцит необхідно фінансувати коштом фінансових запозичень або використовуючи міжнародні резерви.

Чому це важливо

На перший погляд, новина про збільшення дефіциту є негативною. Однак у цьому випадку важливіший не сам факт перегляду, а його причина. Це не означає, що економіка раптово погіршилася — це означає, що статистика стала значно точнішою.

Впровадження електронного обліку посилок дозволило побачити реальні масштаби онлайн-торгівлі та приватного імпорту, які раніше залишалися в «сірій зоні». Це свідчить про модернізацію та прозорість державних даних. Точні макроекономічні показники є критично важливими для ухвалення правильних рішень урядом та Національним банком, а також для наших міжнародних партнерів, як-от МВФ, які спираються на ці дані при наданні фінансової допомоги. Таким чином, хоча цифри дефіциту зросли, цей перегляд є позитивним кроком до більш правдивого відображення економічної реальності.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Pine
Pine
22 червня 2025, 16:02
#
В результаті цієї зміни, обсяги імпорту товарів у вигляді посилок за 2024 рік були переглянуті з $228 млн до $3,5 млрд. За І квартал 2025 року показник зріс ще більше: з $53 млн до $1,6 млрд.

Це з чим посилки? Коробки з грошима?
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0
yarg
yarg
22 червня 2025, 16:08
#
А подумайте — що ви купуєте на аліекспресс…
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