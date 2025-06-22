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22 червня 2025, 12:33

Акціонери подали до суду на Apple через заяви про штучний інтелект

Група акціонерів подала колективний позов проти компанії Apple, звинувативши її та топменеджмент у шахрайстві з цінними паперами. Позивачі стверджують, що компанія перебільшувала свої досягнення у сфері штучного інтелекту, що ввело інвесторів в оману та призвело до значних фінансових збитків. Про це повідомляє NBC News.

Група акціонерів подала колективний позов проти компанії Apple, звинувативши її та топменеджмент у шахрайстві з цінними паперами.

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Суть звинувачень

В основі позову лежать заяви Apple, зроблені на конференції розробників у червні 2024 року. Тоді компанія створила враження, що ключовим елементом майбутнього iPhone 16 стане нова платформа Apple Intelligence, яка мала кардинально покращити можливості голосового асистента Siri.

Однак, як стверджують акціонери на чолі з Еріком Такером, на момент анонсу Apple не мала працюючого прототипу обіцяних ШІ-функцій для Siri і не могла обґрунтовано розраховувати на їхню готовність до випуску iPhone 16. У позові, поданому до федерального суду в Сан-Франциско, відповідачами також вказані генеральний директор Тім Кук та інші фінансові керівники компанії.

Хронологія розчарування

Після гучних анонсів акції Apple 26 грудня 2024 року сягнули свого рекордного максимуму. Проте, за словами позивачів, вже 7 березня 2025 року «правда почала відкриватися», коли з'явилась інформація про перенесення оновлення Siri на 2026 рік.

Розчарування інвесторів посилилося після червневої конференції розробників 9 червня 2025 року, де реальний прогрес у сфері ШІ не виправдав очікувань аналітиків. У результаті, від свого піку акції Apple втратили майже чверть вартості, що призвело до скорочення ринкової капіталізації компанії приблизно на $900 млрд.

Внутрішні проблеми з розробкою

Як зазначає видання, Apple протягом кількох років намагалася вдосконалити розмовні можливості Siri, але зіткнулася з технологічними труднощами. Понад рік тому команда, відповідальна за взаємодію Siri з користувачем, була переведена з підрозділу штучного інтелекту до іншої групи. Попри заяви про «нову еру» для Siri, представлені оновлення, пов'язані з Apple Intelligence, виявилися переважно косметичними, а повна переробка програмного забезпечення ще не завершена. Apple на запити про коментарі не відповіла.

Що повинні довести позивачі

Позов проти Apple є класичним прикладом звинувачення у шахрайстві з цінними паперами (securities fraud). У американському законодавстві це серйозне правопорушення. Щоб довести свою правоту в суді, позивачі (акціонери) повинні продемонструвати, що компанія зробила суттєво неправдиву або оманливу заяву, що ця заява була зроблена з наміром обдурити інвесторів, і що вони, покладаючись на цю заяву, зазнали фінансових збитків. Такі справи часто зосереджуються на доведенні того, що публічні заяви компанії не відповідали її реальному внутрішньому стану.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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