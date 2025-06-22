НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку до $724 мільйонів за тиждень

Національний банк України минулого тижня, з 16 по 20 червня, збільшив обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку для підтримки курсу гривні. Загалом було продано 724 мільйони доларів , що на 138,2 млн доларів більше, ніж тижнем раніше. Про це свідчать дані регулятора.

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Зростання валютних інтервенцій

Протягом звітного тижня НБУ не купував валюту на міжбанку, а лише продавав її. Такі операції називаються валютними інтервенціями і є головним інструментом регулятора для збалансування ринку.

Збільшення обсягу продажу валюти свідчить про зростання попиту на неї порівняно з пропозицією. В умовах війни попит на іноземну валюту з боку імпортерів (для закупівлі товарів, пального, обладнання) значно перевищує пропозицію від експортерів. Щоб покрити цей дефіцит і не допустити різкого знецінення гривні, НБУ змушений продавати валюту зі своїх міжнародних резервів.

Ця практика є частиною режиму «керованої гнучкості» курсу, запровадженого Нацбанком 3 жовтня 2023 року. В межах цього режиму курс гривні може коливатися в обидва боки, реагуючи на ринкові умови, а НБУ своїми інтервенціями згладжує надмірні рухи та підтримує фінансову стабільність.

Чому це важливо

Обсяг щотижневих валютних інтервенцій НБУ є ключовим індикатором стану валютного ринку України. Він демонструє, наскільки сильним є тиск на гривню та наскільки попит на валюту перевищує пропозицію. Постійна необхідність у продажу доларів з резервів підкреслює критичну залежність української економіки від надходжень міжнародної фінансової допомоги, яка поповнює ці резерви. Таким чином, щотижневі дані НБУ дозволяють оцінити реальний баланс сил на валютному ринку та стабільність національної валюти.