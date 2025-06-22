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22 червня 2025, 9:00

Visa призначила нового регіонального президента, який відповідатиме й за Україну

Глобальна платіжна компанія Visa призначила нового регіонального президента для свого великого підрозділу, що охоплює Центральну та Східну Європу, Близький Схід та Африку (CEMEA), і до якого входить Україна. Новим очільником став Тарек Махмуд, досвідчений топменеджер у сфері банківських послуг та платежів. Про це повідомила пресслужба компанії.

Глобальна платіжна компанія Visa призначила нового регіонального президента для свого великого підрозділу, що охоплює Центральну та Східну Європу, Близький Схід та Африку (CEMEA), і до якого входить Україна.

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Новий керівник та його завдання

Тарек Махмуд керуватиме операційною діяльністю Visa на понад 86 ринках регіону CEMEA. Цей підрозділ є одним із ключових для компанії, він обслуговує понад 1800 клієнтів через 23 місцеві офіси. На цій посаді Махмуд змінив Ендрю Торре, якого було призначено на іншу глобальну посаду — президента з напрямку послуг із доданою вартістю (Value-Added Services) Visa.

Досвід та кар'єрний шлях

Новий регіональний президент має понад 30 років досвіду у фінансовому секторі. До цього призначення він працював у Лондоні, де очолював напрям «послуг із доданою вартістю» для всього європейського регіону Visa. Його кар'єра в компанії розпочалася у 2019 році з посади регіонального менеджера у Південно-Східній Азії. До приходу у Visa Махмуд також обіймав керівні посади у великих міжнародних банках, таких як HSBC, ANZ та Ahli United Bank.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
22 червня 2025, 14:37
#
Махмуд, ма долар:)
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