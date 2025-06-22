Visa призначила нового регіонального президента, який відповідатиме й за Україну

Глобальна платіжна компанія Visa призначила нового регіонального президента для свого великого підрозділу, що охоплює Центральну та Східну Європу, Близький Схід та Африку (CEMEA), і до якого входить Україна. Новим очільником став Тарек Махмуд, досвідчений топменеджер у сфері банківських послуг та платежів. Про це повідомила пресслужба компанії.

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Новий керівник та його завдання

Тарек Махмуд керуватиме операційною діяльністю Visa на понад 86 ринках регіону CEMEA. Цей підрозділ є одним із ключових для компанії, він обслуговує понад 1800 клієнтів через 23 місцеві офіси. На цій посаді Махмуд змінив Ендрю Торре, якого було призначено на іншу глобальну посаду — президента з напрямку послуг із доданою вартістю (Value-Added Services) Visa.

Досвід та кар'єрний шлях

Новий регіональний президент має понад 30 років досвіду у фінансовому секторі. До цього призначення він працював у Лондоні, де очолював напрям «послуг із доданою вартістю» для всього європейського регіону Visa. Його кар'єра в компанії розпочалася у 2019 році з посади регіонального менеджера у Південно-Східній Азії. До приходу у Visa Махмуд також обіймав керівні посади у великих міжнародних банках, таких як HSBC, ANZ та Ahli United Bank.