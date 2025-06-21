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21 червня 2025, 13:52

Фінсектор України на 75-77% відповідає нормам ЄС, — голова НБУ

Фінансовий сектор України вже на 75−77% відповідає вимогам Європейського Союзу. Національний банк ставить за мету досягти максимальної відповідності європейському законодавству до кінця 2027 року. Про це голова НБУ Андрій Пишний заявив в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

Фінансовий сектор України вже на 75−77% відповідає вимогам Європейського Союзу.

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Поточний стан та мета

За словами голови Нацбанку, нещодавні незалежні оцінки показали значний прогрес України на шляху до євроінтеграції у фінансовій сфері.

«За показником еквівалентності того, яким є сектор стосовно вимог ЄС, нещодавно робили незалежні заміри, які показали 75−77% відповідності», — повідомив Пишний.

Він наголосив, що НБУ поставив собі за мету до кінця 2027 року імплементувати все необхідне законодавство для досягнення максимальної еквівалентності.

Процес гармонізації

Андрій Пишний підкреслив, що процес гармонізації законодавства не має бути механічним, оскільки регуляторне поле самого ЄС постійно змінюється.

«Україна може зробити свій внесок в якість цих дерегуляцій. Регуляція — це смарт архітектура, і для того, щоб вона калібрувалась належним чином, потрібно враховувати унікальний досвід України», — додав голова НБУ.

Чому це важливо

Досягнення високого рівня відповідності фінансового сектору нормам ЄС є одним із наріжних каменів на шляху України до повноцінного членства в Євросоюзі. Це не просто формальне виконання вимог, а фундаментальна перебудова фінансової системи країни, що робить її прозорою, надійною та зрозумілою для європейських партнерів. Визнання «еквівалентності» відкриє українським банкам та фінансовим компаніям шлях на єдиний ринок ЄС, сприятиме залученню іноземних інвестицій та підвищить довіру до України як до стабільного фінансового партнера.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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