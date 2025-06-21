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21 червня 2025, 12:47

Nvidia та Foxconn планують залучити роботів-гуманоїдів для збірки ШІ-серверів

Американський гігант Nvidia та тайванський виробничий лідер Foxconn ведуть переговори про розгортання людиноподібних роботів на новому заводі Foxconn у Х'юстоні (США). Ці роботи будуть залучені до виробництва серверів зі штучним інтелектом від Nvidia. Про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на власні джерела.

Американський гігант Nvidia та тайванський виробничий лідер Foxconn ведуть переговори про розгортання людиноподібних роботів на новому заводі Foxconn у Х'юстоні (США).

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Роботи збиратимуть сервери для ШІ

Цей проєкт стане важливою віхою в індустрії: вперше продукція Nvidia вироблятиметься за допомогою роботів-гуманоїдів, і вперше Foxconn використає їх на складальній лінії заводу з виробництва ШІ-серверів. Очікується, що розгортання роботів на підприємстві буде завершено в найближчі місяці.

Хоча повний перелік завдань для роботів ще не визначено, Foxconn вже навчає їх виконувати такі операції, як підняття та розміщення предметів, підключення кабелів та інші складальні роботи. За словами джерела, новий завод у Х'юстоні ідеально підходить для цього пілотного проєкту, оскільки він є просторішим та сучаснішим порівняно з іншими виробничими майданчиками.

Стратегічне партнерство та терміни

Foxconn розробляє власних людиноподібних роботів у тісній співпраці з Nvidia, а також тестує моделі від китайської компанії UBTech. За планом, роботи мають стати до роботи до першого кварталу 2026 року. Цей термін збігається із запланованим початком виробництва на заводі новітніх серверів Nvidia GB300.

Ця ініціатива є практичним втіленням ширшої стратегії Nvidia у сфері робототехніки. Навесні цього року компанія анонсувала «Project GR00T» — фундаментальну модель штучного інтелекту, розроблену як «мозок» для роботів-гуманоїдів, що дозволяє їм розуміти мову, спостерігати за діями людей та вчитися новим навичкам.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг ще в березні прогнозував, що широке використання таких роботів на виробництві відбудеться менш ніж за п'ять років.

Чому це важливо

Співпраця між провідним розробником ШІ-чипів та найбільшим у світі контрактним виробником електроніки може стати переломним моментом для всієї промислової автоматизації. Це свідчить про перехід від простих роботизованих маніпуляторів до використання складних, людиноподібних машин для виконання комплексних завдань.

Для Nvidia це ідеальна демонстрація власних технологій у дії, що створює потужний цикл, де роботи допомагають збирати «залізо», яке робить їх розумнішими. Для Foxconn — це крок до автоматизації своїх величезних виробничих потужностей. Цей проєкт може стати прототипом «фабрики майбутнього» та значно прискорити глобальне впровадження роботів-гуманоїдів у промисловості.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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