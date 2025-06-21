НБУ прогнозує бум кредитування бізнесу у 2025 році на рівні 20-25%

Національний банк України очікує, що у 2025 році кредитний портфель банків зросте на 20−25%. Це свідчить про суттєве пожвавлення економічної активності та готовність як бізнесу, так і банків до інвестицій. Про це заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова під час презентації червневого «Звіту про фінансову стабільність», передає Інтерфакс-Україна.

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Оптимістичний прогноз на 2025 рік

За словами Катерини Рожкової, такий значний приріст кредитування дозволить збалансувати банківські активи, в яких зараз велику частку займають вкладення в державні цінні папери (ОВДП).

«Ми очікуємо, що у 2025 році кредитний портфель зростатиме десь такими темпами — 20−25%, і це буде балансувати вкладення в ОВДП», — сказала вона.

Чому бізнес готовий брати кредити

В основі оптимістичного прогнозу лежить хороший фінансовий стан українського бізнесу. За даними аналізу НБУ, більшість підприємств продемонстрували високу здатність до адаптації та відновили свою платоспроможність, зокрема завдяки державним програмам підтримки.

«Переважна кількість підприємств знаходиться у непоганому стані… що свідчить про те, що бізнес зумів адаптуватися та відновитися», — констатувала Рожкова.

Це робить їх привабливими позичальниками для банків. За даними банківських опитувань, попит на кредити з боку бізнесу оцінюється на рівні 30% приросту. Крім того, регулятор відзначає позитивну тенденцію до збільшення частки довгострокових позик (від 1 до 3 років), що часто свідчить про їх інвестиційний характер.

Готовність банків та роль держави

Банківський сектор, зі свого боку, має достатньо ресурсів і бажання підтримувати економіку кредитними коштами. Водночас вагомим джерелом попиту залишається держава, яка через фінансування оборонних потреб стимулює економічну активність та, відповідно, кредитування.

Позитивна динаміка вже помітна в останніх даних: лише за травень 2025 року обсяг кредитів бізнесу та населенню зріс на 1,8%, або на 21 млрд грн, сягнувши 1,19 трлн грн.

Чому це важливо

Прогноз НБУ є важливим індикатором потенційного зміцнення економіки. Активне кредитування бізнесу, на відміну від вкладень банків у державні папери, безпосередньо стимулює виробництво, створення нових робочих місць та економічне зростання. Це свідчить про зростання довіри всередині фінансової системи та про перехід від режиму «виживання» до режиму інвестицій та розвитку, що є критично важливим для стійкості України в умовах тривалої війни.