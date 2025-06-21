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21 червня 2025, 9:00

Фондові ринки втратили $20 мільярдів за тиждень

Глобальні інвестори стрімко виводять кошти з ринків акцій, демонструючи найбільший тижневий відтік за останні три місяці. За тиждень з фондів акцій було виведено майже 20 мільярдів доларів на тлі зростання геополітичної напруженості на Близькому Сході та невизначеності щодо торговельної політики США. Про це пише Reuters з посиланням на дані LSEG Lipper.

Глобальні інвестори стрімко виводять кошти з ринків акцій, демонструючи найбільший тижневий відтік за останні три місяці.

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Втеча від ризику: відтік з фондів акцій

Найбільше постраждали ринки США, які втратили $18,43 млрд. Азійські фонди також зафіксували відтік у розмірі $2,86 млрд. Цікаво, що європейські фонди акцій пішли проти тренду, залучивши $640 млн.

Попри загальну негативну тенденцію, деякі сектори економіки продовжують користуватися довірою. Зокрема, фонди технологічного сектору залучили $1,5 млрд, а промислового — $752 млн. Водночас фінансовий сектор зазнав значних втрат, звідки інвестори вивели майже $1,5 млрд.

Куди перетікають гроші інвесторів

Дані чітко показують, куди саме спрямовуються кошти, виведені з ризикових активів. Спостерігається класична «втеча до якості» — явище, коли в часи невизначеності інвестори продають акції та вкладають гроші в активи, що вважаються більш надійними та безпечними, як-от державні облігації та золото.

Підтвердженням цього є стабільний попит на глобальні облігаційні фонди, які залучили $13,13 млрд, продовжуючи позитивну динаміку дев'ятий тиждень поспіль. Ще одним «безпечним прихистком» стало золото: фонди, що інвестують у цей дорогоцінний метал, залучили $2,84 млрд, що стало найвищим показником за останні два місяці. Водночас фонди грошового ринку, що вважаються консервативним інструментом, втратили $2,7 млрд.

Чому це важливо

Ці дані є яскравим індикатором зростання занепокоєння серед світових інвесторів. Масштабний вихід з акцій, особливо американських, свідчить про зниження впевненості у стабільності ринків у найближчій перспективі. Рух капіталу в бік традиційних «безпечних гаваней», як-от облігації та золото, вказує на те, що інвестори готуються до можливої турбулентності.

Водночас стійкий інтерес до технологічного сектору демонструє цікаву тенденцію: попри загальні побоювання, віра в довгострокове зростання технологій, ймовірно, підживлена бумом штучного інтелекту, залишається непохитною. Це створює картину ринку, який є одночасно наляканим і вибірково оптимістичним.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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