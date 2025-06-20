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20 червня 2025, 19:38

НБУ планує оновити правила зберігання готівки для банків-сховищ

Національний банк України запропонував для громадського обговорення проєкт нових правил для уповноважених банків, які зберігають запаси готівки регулятора. Ініціатива спрямована на актуалізацію та оптимізацію системи готівкового обігу в країні. Про це 20 червня повідомила пресслужба Національного банку.

Національний банк України запропонував для громадського обговорення проєкт нових правил для уповноважених банків, які зберігають запаси готівки регулятора.

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Модернізація системи готівкового обігу

Йдеться про банки, яким НБУ делегує функцію зберігання своєї готівки у різних регіонах. Ці фінансові установи фактично виступають як регіональні сховища, з яких готівка розподіляється між іншими банками, наповнює банкомати та каси.

Ця модель є частиною стратегії НБУ зі створення стійкої та децентралізованої системи готівкового обігу, що є особливо важливим для забезпечення безперебійного доступу до грошей в умовах воєнного стану.

Проєкт постанови, винесений на обговорення, пропонує низку ключових змін, зокрема:

  • Оновлення вимог до середньоденного залишку готівки в сховищах, частки банкнот дрібних номіналів та загального ліміту запасів.
  • Запровадження нових норм щодо обслуговування уповноваженими банками інших фінансових установ.
  • Послаблення деяких правил, наприклад, щодо наявності великовантажного транспорту та порядку формування запасів при переміщенні готівки, що має зробити систему більш гнучкою.
  • Уточнення договору про зберігання, зокрема в частині оплати послуг уповноваженому банку.

Чому це важливо

На перший погляд, ці зміни видаються суто технічними, однак вони мають велике значення для фінансової стабільності країни. Ефективна та надійна система готівкового обігу гарантує, що громадяни та бізнес завжди матимуть доступ до готівки в будь-якому куточку України.

Децентралізація зберігання готівки через мережу уповноважених банків робить цю систему менш вразливою до воєнних та інших ризиків. Таким чином, Нацбанк продовжує вдосконалювати логістику та безпеку готівкових операцій, що є одним із фундаментів довіри до банківської системи.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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