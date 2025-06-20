До закриття міжбанку, 20 червня, курс долара зріс на 12 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу. Євро зросло на 15 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу.
20 червня 2025, 17:31
Курс валют: долар на міжбанку наблизився до 42 гривень
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Відкриття 20 червня
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Закриття 20 червня
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Зміни
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41,82/41,86
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41,94/41,97
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12/11
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48,16/48,19
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48,31/48,33
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15/14
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,53−42,05 грн. Євро купують за 47,80 грн, а продають за 48,50 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,72−41,80, євро — 48,45−48,61 грн.
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Джерело: Мінфін
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