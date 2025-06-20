Критика «сліпих коробок» від Компартії Китаю обвалила акції Pop Mart — виробника Labubu

Акції Pop Mart International Group, найдорожчого у світі виробника іграшок, впали після того, як офіційна газета Комуністичної партії Китаю People's Daily розкритикувала її бізнес-модель і застерегла від залежності, яку викликають надзвичайно популярні колекційні іграшки компанії. Про це повідомляє South China Morning Post.

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У п'ятницю, 20 червня, акції Pop Mart International Group знизилися на 3,6% до 239,60 гонконгських доларів ($12,74) на торгах у Гонконзі. За два дні падіння склало 8,8%, що призвело до втрати 30,89 млрд гонконгських доларів ($3,93 млрд) ринкової вартості компанії.

Суть бізнес-моделі та критика

Основу бізнес-моделі Pop Mart становлять «сліпі» коробки та картки, вміст яких приховано за запечатаним пакуванням. Це спонукає колекціонерів до частих і повторних покупок у прагненні отримати найрідкісніші й найжаданіші іграшки або картки, причому шанс знайти рідкісні екземпляри становить менше ніж 2%.

Газета People's Daily, посилаючись на юристів та науковців, назвала ці продукти «бізнес-пастками», розробленими для заохочення повторних покупок.

Особливо вразливими є неповнолітні, адже їхній самоконтроль та психологічна зрілість ще формуються, застерігає видання та закликає до посилення регулювання, щоб захистити дітей від таких методів впливу.

Враховуючи тираж у 3 мільйони примірників, редакційна позиція People's Daily відображає думку китайських політиків. У 2023 році китайська влада вже видала директиву, що забороняє продаж «сліпих коробок» дітям до восьми років з метою боротьби із залежністю.

Успіх Pop Mart

Хоча People's Daily не назвала у своїй статті Pop Mart, компанія вважається найбільшим бенефіціаром ажіотажу навколо «сліпих коробок». Найбільшим успіхом компанії є її ляльки Labubu, які завоювали серця колекціонерів по всьому світу.

Міжнародний успіх зробив Pop Mart одним з лідерів Гонконзького фондового ринку цього року, і інвестори очікують продовження зростання.

Банк UBS минулого тижня заявив, що скоригований чистий прибуток компанії може зростати в середньому на 35% щороку протягом наступних двох років. Аналітики підняли цільову ціну акцій до 329 гонконгських доларів ($42) з попередніх 216 гонконгських доларів ($27,5), посилаючись на популярність Labubu, значний потенціал інших персонажів та зростаючий попит на підвіски для сумок, що може відкрити новий ринок.

Зростання акцій з початку року

З початку року акції Pop Mart зросли майже на 160%, а внутрішні та закордонні доходи у першому кварталі зросли на 100% та 480% відповідно, у річному обчисленні.

Незважаючи на дводенне падіння, ринкова капіталізація компанії становить $41 млрд, що більше, ніж сукупна вартість Sanrio, Hasbro (виробник Трансформерів) та Mattel (виробник Барбі).

Проте, частина ажіотажу, можливо, вже спадає, оскільки ціна перепродажу Labubu 3.0 значно знизилася. Колись ця іграшка продавалася майже за 3 000 юанів ($417) на вторинному ринку, але втратила свою привабливість як рідкісна річ після того, як компанія поповнила запаси й зробила її доступною онлайн.