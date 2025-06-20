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20 червня 2025, 16:32

Засновник SoftBank планує проєкт на $1 трлн для виробництва чипів у США

Засновник японської корпорації SoftBank, Масайосі Сон, хоче створити в Аризоні індустріальний парку вартістю $1 трлн під назвою «Crystal Land». Ключовим партнером у проєкті має стати тайванський виробничий гігант TSMC. Мета ініціативи — повернути високотехнологічне виробництво у США та створити потужний кластер з розробки та випуску продуктів на основі штучного інтелекту. Про це 20 червня повідомляє Bloomberg.

Засновник японської корпорації SoftBank, Масайосі Сон, хоче створити в Аризоні індустріальний парку вартістю $1 трлн під назвою «Crystal Land».

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Амбітний план «Кришталева земля»

За задумом Масайосі Сона, проєкт «Crystal Land» має стати американським аналогом китайського промислового суперкластера в Шеньчжені. Головний фокус парку буде зосереджений на виробництві роботів зі штучним інтелектом.

Ця ініціатива збігається зі стратегією уряду США щодо повернення критично важливих виробництв на свою територію, яка підкріплена законом CHIPS and Science Act. Цей закон передбачає виділення мільярдів доларів у вигляді субсидій та податкових пільг для стимулювання внутрішнього виробництва напівпровідників.

Пошук партнерів та державної підтримки

SoftBank вже веде активні переговори з тайванським виробником чипів TSMC, який є ключовим потенційним учасником. TSMC вже реалізує власну інвестиційну програму в США на $165 млрд і нещодавно запустив масове виробництво на своєму першому заводі в Аризоні. Повідомляється, що переговори також велися із південнокорейською Samsung Electronics, а сам Сон особисто просуває ідею серед інших технологічних гігантів.

Для реалізації проєкту SoftBank звернувся до федеральної та місцевої влади США, зокрема до міністра торгівлі Говарда Лутніка, з проханням надати податкові пільги для майбутніх резидентів парку.

На тлі цих новин акції SoftBank у п'ятницю зросли на 2,7%, а акції TSMC — на 1,9%.

Ризики та фінансові реалії

Успіх цього надзвичайно довгострокового проєкту значною мірою залежатиме від підтримки з боку адміністрації Дональда Трампа, політика якої вважається мінливою. Крім того, наміри Масайосі Сона виглядають вкрай амбітно на тлі інших його планів: він одночасно збирається інвестувати $30 млрд в OpenAI, купити компанію Ampere Computing за $6,5 млрд та бере участь у проєкті Stargate вартістю $500 млрд.

При цьому фінансові можливості SoftBank обмежені: компанія має менше ніж $30 млрд готівки при загальних активах у $173 млрд, значна частина яких припадає на частку в розробнику чипів Arm Holdings.

Чому це важливо

Проєкт «Crystal Land» — це не просто бізнес-ініціатива, а масштабна геополітична ставка. Вона повністю відповідає стратегії США з «оншорингу» — повернення критичних ланцюгів постачання, особливо напівпровідників, для зменшення залежності від Азії.

Успіх проєкту міг би кардинально змінити глобальний ландшафт технологічного виробництва. Однак гігантський масштаб, залежність від політичної волі та розпорошеність фінансових ресурсів самого засновника SoftBank роблять цю ініціативу вкрай ризикованою.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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