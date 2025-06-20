Юань зміцнився на тлі дій Центробанку Китаю та слабкості долара

Китайський юань у п'ятницю зміцнив свої позиції щодо долара США. Цьому сприяли два ключові фактори: встановлення Народним банком Китаю (НБК) сильнішого офіційного курсу та загальні очікування подальшого ослаблення американської валюти на світових ринках. Про це 20 червня повідомляє агентство Reuters, передає Business Recorder.

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Дії китайського регулятора

Перед відкриттям ринків китайський центробанк встановив орієнтовний курс на рівні 7,1695 за долар, що стало найміцнішим показником з 17 березня. Це рішення, яке виявилося сильнішим за прогнози аналітиків, розглядається як спроба підвищити довіру до національної валюти на тлі нерівномірного відновлення економіки Китаю та невизначеності в торговельних переговорах зі США.

Крім того, НБК зберіг базові ставки кредитування без змін, що було очікуваним кроком після запровадження масштабних заходів для підтримки економіки місяцем раніше. Додатковий позитивний вплив на настрої інвесторів мала заява голови НБК на фінансовому форумі Lujiazui про плани щодо подальшої інтернаціоналізації юаня.

Внутрішній юань (CNY) зріс на 0,08% до 7,1811 за долар, а його офшорний аналог (CNH) — на 0,06% до 7,1819 за долар.

Варто розрізняти два типи юаня: внутрішній (CNY), який обертається всередині материкового Китаю під суворим контролем, та офшорний (CNH), що вільно торгується за межами країни, наприклад, у Гонконгу. Їхні курси можуть дещо відрізнятися залежно від ринкових настроїв.

Слабкість долара та прогнози аналітиків

Зміцненню юаня також допомогла загальна слабкість долара США. Інвестори занепокоєні зростанням бюджетного дефіциту в США та наслідками торгової війни для стійкості американських активів. Цього місяця юань зміцнився до долара на 0,3%, а з початку року — на 1,7%.

Ситуація з гонконзьким доларом

Окремо повідомляється, що гонконзький долар у п'ятницю вперше з травня 2023 року майже досяг позначки 7,85 за долар США. Це є нижньою межею його торгового діапазону, що посилює очікування ринку щодо можливого валютного втручання з боку центрального банку для підтримки курсу.

Чому це важливо

Поточне зміцнення юаня є результатом цілеспрямованої політики Пекіна. Встановлюючи сильніший курс, китайська влада сигналізує про впевненість у своїй валюті та намагається позиціонувати її як стабільну альтернативу на тлі проблем у американської економіки. Це є частиною довгострокової стратегії Китаю зі зменшення залежності від долара та підвищення міжнародної ролі юаня. Водночас ослаблення гонконзького долара до межі його коридору вказує на складні фінансові процеси та можливий відтік капіталу в регіоні.