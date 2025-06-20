Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для столичного забудовника, якого слідство вважає організатором злочинної схеми в рамках справи про корупцію у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінрегіоні). Альтернативою арешту стала застава у розмірі 100 млн грн. Про це повідомляють пресслужби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та ВАКС.
Арешт із заставою 100 мільйонів: ВАКС узяв під варту київського забудовника у справі Мінрегіону
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Деталі
«20 червня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до столичного забудовника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Як альтернативу суддя визначив йому заставу у розмірі 100 млн грн», — йдеться в повідомленні суду.
Підозрюваного взяли під варту прямо в залі суду.
У разі внесення застави, до підозрюваного застосовуватиметься запобіжний захід у вигляді застави, і на нього будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки. Серед них — не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу правоохоронців, здати всі паспорти для виїзду за кордон, носити електронний браслет та інші.
Підозрюваний забудовник
У САП та ВАКС не називають ім'я підозрюваного, але, за інформацією liga.net, суд заарештував бізнесмена Сергія Копистиру, який є заступником гендиректора ТОВ «КСМ Груп».
KSM Group (назва компанії походить від ініціалів Копистири) — це великий столичний забудовник, відомий кількома житловими комплексами в районі станції метро «Теремки», зокрема «Кришталеві джерела», «Феофанія City», «Авеню 42» та «Феофанія Park».
За версією слідства, у 2021−2022 роках, за часів керівництва Міністерством розвитку громад та територій Олексієм Чернишовим, посадовці створили умови для того, щоб забудовник Сергій Копистира отримав земельну ділянку в Києві під будівництво житлового комплексу.
Землю було оцінено майже в п'ять разів дешевше за її ринкову вартість. Це могло завдати державі збитків на понад 1 мільярд гривень.
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