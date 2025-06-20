Видатки держбюджету України зросли на 22% з початку року, оборона залишається пріоритетом

За перші п'ять місяців 2025 року уряд України спрямував на різні потреби 1,5 трильйона гривень із загального фонду державного бюджету. Ця сума на 280,8 млрд грн, або на 22,3%, перевищує показники за аналогічний період минулого року, що свідчить про зростання фінансового навантаження на державну скарбницю. Про це 20 червня повідомляє Міністерство фінансів України.

Структура видатків: левова частка на захист країни

Абсолютним пріоритетом у фінансуванні залишається сектор безпеки та оборони. Протягом січня-травня на ці потреби було спрямовано 984,1 млрд грн, що становить 64%, або майже дві третини, від усіх касових видатків загального фонду. Тільки за травень поточного року загальні витрати бюджету склали 352,8 млрд грн.

Видатки на «безпеку та оборону» покривають широкий спектр потреб, пов'язаних із захистом держави. Сюди входить грошове утримання для військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонників та інших силових відомств, а також закупівля, ремонт та модернізація військової техніки, озброєння і боєприпасів.

Чому це важливо

Опубліковані дані чітко ілюструють кілька ключових аспектів економічного життя країни в умовах повномасштабної війни. По-перше, частка оборонних витрат у 64% демонструє непохитний пріоритет держави — усі наявні ресурси спрямовуються на забезпечення армії та відсіч агресії.

По-друге, зростання видатків на 22,3% порівняно з минулим роком підкреслює, що вартість війни з часом не зменшується, а навпаки, вимагає все більшої фінансової мобілізації. Це створює колосальний тиск на економіку та дохідну частину бюджету, посилюючи залежність країни від стабільності внутрішніх надходжень та міжнародної фінансової допомоги для покриття інших, необоронних потреб.