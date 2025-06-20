Світові ціни на нафту в п'ятницю, 20 червня, знизилися після того, як Білий дім відклав рішення щодо безпосередньої участі США в конфлікті між Ізраїлем та Іраном. Проте, попри падіння, нафта все ще прямує до третього поспіль тижневого зростання. Про це повідомляє Reuters.
Ціни на нафту знижуються після відстрочки рішення США щодо Ірану
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Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на $2 (2,5%) до $76,85 за барель станом на 08:48 за київським часом, але за тиждень все одно зросли більш ніж на 3%.
Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в липні — яка не торгувалася в четвер через вихідний у США і термін погашення якої закінчується в п'ятницю — подешевшала на 14 центів (0,2%) до $75 за барель.
Причини коливань
У четвер ціни на нафту підскочили майже на 3% після того, як Ізраїль завдав удару по ядерних об'єктах в Ірані, а Іран у відповідь випустив ракети та безпілотники по Ізраїлю. Війна між Ізраїлем та Іраном, що триває вже тиждень, не демонструє ознак ослаблення напруги. Іран є третім за величиною виробником у межах ОПЕК.
Ф'ючерси на Brent знизили зростання попередньої сесії після коментарів Білого дому про те, що президент Дональд Трамп ухвалить рішення щодо можливої участі США у конфлікті Ізраїлю та Ірану протягом наступних двох тижнів.
«Ціни на нафту різко зросли на тлі побоювань щодо посилення участі США в конфлікті Ізраїлю з Іраном. Однак прессекретар Білого дому пізніше припустив, що ще є час для деескалації», — зазначив Філ Флінн, аналітик The Price Futures Group.
Тоні Сейкамор, аналітик IG, додав, що «двотижневий термін» — це тактика, яку Трамп використовував в інших ключових рішеннях.
«Часто ці терміни минають без конкретних дій, що призведе до збереження високих цін на сиру нафту та потенційно збільшить нещодавнє зростання», — сказав він.
Емріл Джаміль, аналітик з дослідження нафти в LSEG, заявив, що «непохитна рішучість» Організації країн-експортерів нафти та її союзників (ОПЕК+) збільшити видобуток «могла додати напруженості ринку».
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