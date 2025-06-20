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20 червня 2025, 12:25

Ціни на нафту знижуються після відстрочки рішення США щодо Ірану

Світові ціни на нафту в п'ятницю, 20 червня, знизилися після того, як Білий дім відклав рішення щодо безпосередньої участі США в конфлікті між Ізраїлем та Іраном. Проте, попри падіння, нафта все ще прямує до третього поспіль тижневого зростання. Про це повідомляє Reuters.

Світові ціни на нафту в п'ятницю, 20 червня, знизилися після того, як Білий дім відклав рішення щодо безпосередньої участі США в конфлікті між Ізраїлем та Іраном.
Фото: pixabay.com

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Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на $2 (2,5%) до $76,85 за барель станом на 08:48 за київським часом, але за тиждень все одно зросли більш ніж на 3%.

Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в липні — яка не торгувалася в четвер через вихідний у США і термін погашення якої закінчується в п'ятницю — подешевшала на 14 центів (0,2%) до $75 за барель.

Причини коливань

У четвер ціни на нафту підскочили майже на 3% після того, як Ізраїль завдав удару по ядерних об'єктах в Ірані, а Іран у відповідь випустив ракети та безпілотники по Ізраїлю. Війна між Ізраїлем та Іраном, що триває вже тиждень, не демонструє ознак ослаблення напруги. Іран є третім за величиною виробником у межах ОПЕК.

Ф'ючерси на Brent знизили зростання попередньої сесії після коментарів Білого дому про те, що президент Дональд Трамп ухвалить рішення щодо можливої участі США у конфлікті Ізраїлю та Ірану протягом наступних двох тижнів.

«Ціни на нафту різко зросли на тлі побоювань щодо посилення участі США в конфлікті Ізраїлю з Іраном. Однак прессекретар Білого дому пізніше припустив, що ще є час для деескалації», — зазначив Філ Флінн, аналітик The Price Futures Group.

Тоні Сейкамор, аналітик IG, додав, що «двотижневий термін» — це тактика, яку Трамп використовував в інших ключових рішеннях.

«Часто ці терміни минають без конкретних дій, що призведе до збереження високих цін на сиру нафту та потенційно збільшить нещодавнє зростання», — сказав він.

Емріл Джаміль, аналітик з дослідження нафти в LSEG, заявив, що «непохитна рішучість» Організації країн-експортерів нафти та її союзників (ОПЕК+) збільшити видобуток «могла додати напруженості ринку».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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