Срібло падає на тлі фіксації прибутків

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 червня 2025, 11:42

Срібло падає на тлі фіксації прибутків

Ціни на срібло зазнали помітного падіння, втративши близько 2% вартості й опустившись до позначки $35.60 за унцію. Це падіння стало третім поспіль, оскільки інвестори почали фіксувати прибутки після нещодавнього стрімкого злету цін до 13-річних максимумів. Про це 20 червня повідомляє Trading Economics.

Ціни на срібло зазнали помітного падіння, втративши близько 2% вартості й опустившись до позначки $35.60 за унцію.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Комплексні причини падіння

На вартість металу вплинуло кілька ключових факторів. По-перше, загострення геополітичного конфлікту на Близькому Сході спровокувало загальний розпродаж на фінансових ринках. У таких умовах інвестори часто продають активи, що зросли в ціні, як-от срібло, щоб покрити збитки в інших сегментах, наприклад, на ринку акцій.

По-друге, свою роль відіграла політика Федеральної резервної системи США. Цього тижня американський регулятор зберіг процентні ставки без змін й підтвердив, що буде діяти обережно й залежно від економічних даних. Крім того, у ФРС попередили, що нові мита, запроваджені адміністрацією президента Дональда Трампа, можуть прискорити інфляцію, що ускладнює економічні прогнози та змушує інвесторів діяти обережніше.

Вплив нового родовища в Аргентині

Додатковий тиск на ціни спричинила новина про підтвердження відкриття гігантського родовища в Аргентині. Повідомляється, що це одне з найбільших покладів міді, золота та срібла, знайдених за останні три десятиліття.

За попередніми оцінками, родовище містить 13,2 мільйона тонн міді та понад 80 мільйонів унцій золота і срібла разом узятих. Поява інформації про потенційне значне збільшення пропозиції металів на світовому ринку в майбутньому завжди негативно впливає на поточні ціни.

Чому це важливо

Ця ситуація наочно демонструє, наскільки чутливим є ринок дорогоцінних металів. Вартість срібла залежить не лише від прямого попиту та пропозиції, а й від складної взаємодії глобальних подій. Геополітична напруженість, рішення центральних банків, стан фондових ринків та відкриття нових родовищ — усе це створює єдину картину, що впливає на ціни. Для інвесторів це є сигналом про високу волатильність срібла та нагадуванням, що навіть «безпечні активи» можуть зазнавати тиску під час широких ринкових розпродажів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами