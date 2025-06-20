Срібло падає на тлі фіксації прибутків

Ціни на срібло зазнали помітного падіння, втративши близько 2% вартості й опустившись до позначки $35.60 за унцію. Це падіння стало третім поспіль, оскільки інвестори почали фіксувати прибутки після нещодавнього стрімкого злету цін до 13-річних максимумів. Про це 20 червня повідомляє Trading Economics.

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Комплексні причини падіння

На вартість металу вплинуло кілька ключових факторів. По-перше, загострення геополітичного конфлікту на Близькому Сході спровокувало загальний розпродаж на фінансових ринках. У таких умовах інвестори часто продають активи, що зросли в ціні, як-от срібло, щоб покрити збитки в інших сегментах, наприклад, на ринку акцій.

По-друге, свою роль відіграла політика Федеральної резервної системи США. Цього тижня американський регулятор зберіг процентні ставки без змін й підтвердив, що буде діяти обережно й залежно від економічних даних. Крім того, у ФРС попередили, що нові мита, запроваджені адміністрацією президента Дональда Трампа, можуть прискорити інфляцію, що ускладнює економічні прогнози та змушує інвесторів діяти обережніше.

Вплив нового родовища в Аргентині

Додатковий тиск на ціни спричинила новина про підтвердження відкриття гігантського родовища в Аргентині. Повідомляється, що це одне з найбільших покладів міді, золота та срібла, знайдених за останні три десятиліття.

За попередніми оцінками, родовище містить 13,2 мільйона тонн міді та понад 80 мільйонів унцій золота і срібла разом узятих. Поява інформації про потенційне значне збільшення пропозиції металів на світовому ринку в майбутньому завжди негативно впливає на поточні ціни.

Чому це важливо

Ця ситуація наочно демонструє, наскільки чутливим є ринок дорогоцінних металів. Вартість срібла залежить не лише від прямого попиту та пропозиції, а й від складної взаємодії глобальних подій. Геополітична напруженість, рішення центральних банків, стан фондових ринків та відкриття нових родовищ — усе це створює єдину картину, що впливає на ціни. Для інвесторів це є сигналом про високу волатильність срібла та нагадуванням, що навіть «безпечні активи» можуть зазнавати тиску під час широких ринкових розпродажів.