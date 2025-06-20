Revolut веде переговори про запуск стейблкоїна, Науру створить «криптогавань»: що нового

Revolut веде переговори про запуск стейблкоїна на тлі законодавчих змін у США — ЗМІ

Британський необанк Revolut активно розглядає можливість запуску власного стейблкоїна. Про це повідомляє Decrypt з посиланням на свої джерела.

Ідея створення стейблкоїна виникла на тлі зростаючої хвилі інтересу з боку компаній, що не є нативно криптовалютними, та просування сприятливого законодавства у США.

«Ми маємо чітку місію — стати найбільш надійним і доступним постачальником послуг з криптоактивами у Великій Британії, Європейській економічній зоні та, зрештою, поза їх межами», — заявив речник Revolut.

За інформацією джерел, Revolut вже веде перемовини щонайменше з однією криптокомпанією, аби реалізувати запуск власного стейблкоїна. Це стане логічним продовженням розширення криптопортфеля компанії після запуску централізованої біржі Revolut X у травні 2024 року.

У виданні зазначили, що фінансові установи бачать у стейблкоїнах можливість зниження витрат на трансакції та пришвидшення розрахунків. Крім того, резерви, якими забезпечені ці токени, можуть генерувати прибуток, як це роблять Circle і Tether з USDC та USDT.

Колишні інженери Coinbase запустили застосунок для криптозаощаджень

Заснований колишніми інженерами криптобіржі Coinbase стартап Nook оголосив про залучення $2,5 млн інвестицій від венчурних фондів Coinbase Ventures, Defy.vc та UDHC. Оцінка компанії під час раунду не розголошується. Про це повідомляє Fortune.

Nook позиціонується як криптозаощаджувальний застосунок, який спрощує доступ до децентралізованих фінансових сервісів (DeFi), зокрема таких, як платформа Aave. Такі сервіси дозволяють користувачам здавати криптовалюти в оренду іншим учасникам ринку в обмін на відсотки.

«Ми нарахували, що типовий користувач має пройти 14 кроків, аби скористатись звичайною DeFi-платформою. Ми хочемо зробити цей досвід набагато простішим, повідомлення — чіткішими, і працювати виключно в межах регуляторного поля», — розповів співзасновник і CEO Nook Джої Айзексон в інтерв'ю Fortune.

На відміну від інших платформ, реєстрація в Nook відбувається через електронну пошту, без обов’язкового підключення криптогаманця.

Першим партнером стартапу стала Moonwell — DeFi-платформа, заснована ще одним колишнім працівником Coinbase.

Найменша острівна країна світу створить «криптогавань»

Тихоокеанська Острівна держава Науру ухвалила закон про створення органу з регулювання віртуальних активів, який охоплюватиме криптовалюти, цифрові банки та Web3-інновації. Країна прагне стати хабом у сфері цифрових активів.

Законопроєкт передбачає створення організації Command Ridge Virtual Asset Authority (CRVAA), яка відповідатиме за ліцензування криптокомпаній.

Документ класифікує криптовалюти як товари, а не цінні папери. Платіжні токени не вважаються інвестиційними контрактами.

Президент Науру Девід Адеанг зазначив, що країна прагне використати потенціал віртуальних активів для диверсифікації економіки й підвищення її стійкості.

Науру входить до списку найуразливіших держав за Індексом багатовимірної вразливості ООН (UN MVI). Регулювання має сприяти припливу іноземного капіталу, зокрема до Міжпоколінного фонду довіри.

До ухвалення закону торгівля криптовалютами в Науру була дозволена, однак жодного спеціалізованого нагляду не існувало.

Alchemy Pay запустить власний блокчейн та стейблкоїн

Платіжна компанія Alchemy Pay оголосила про запуск власного блокчейну Alchemy Chain для обслуговування платежів в стейблкоїнах, як глобальних (USDT, USDC), так і локальних (EURC, MBRL). Платформа дозволить здійснювати перекази між різними блокчейнами та юрисдикціями. Крім того, у планах фірми є запуск власного стейблкоїна.

Відомо, що основна мережа Alchemy Chain почне в IV кварталі 2025 року. Одразу після цього компанія випустить власний стейблкоїн. Його назву та технічні деталі поки не розголошують.

«У міру того, як юрисдикції рухаються в напрямку здорового регулювання стейблкоїнів, глобальна фінансова система готується до глибшої інтеграції цифрових активів у традиційну комерцію. […] Alchemy Pay не лише будує ефективніший платіжний рівень, а й формує майбутнє законної трансграничної фінансової інфраструктури», — йдеться у заяві.

Відомо, що Alchemy Chain використовуватиме токен ACH як плату за газ. Мережа агрегуватиме ліквідність, дозволяючи компаніям і користувачам виконувати обмін і переказ активів у межах одного рішення. Компанія наголошує, що хоче усунути бар'єри, які стримують міжнародні грошові перекази.