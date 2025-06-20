Аризона дає другий шанс законопроєкту про створення крипто-резерву з конфіскованих активів

Сенат в Аризоні проголосував за відновлення розгляду законопроєкту HB 2324, який передбачає створення спеціального резервного фонду на основі конфіскованих у злочинців біткоїнів та інших цифрових активів. Це рішення, ухвалене з мінімальною перевагою в 16 голосів проти 14, дає документу другий шанс після того, як він раніше не пройшов голосування в Палаті представників. Про це 20 червня повідомляє Cointelegraph.

Що передбачає законопроєкт

Головна мета фонду — ефективне управління криптовалютами, які правоохоронні органи конфіскують у ході кримінальних проваджень.

Згідно з документом, скарбник штату отримає повноваження:

Безпечно зберігати конфісковані активи на державних криптовалютних гаманцях.

Продавати криптовалюту на ліцензованих біржах за ринковою ціною.

Утримувати активи, якщо ринкові умови для продажу будуть несприятливими.

Цей підхід дозволить штату не лише убезпечити вилучені кошти від втрати вартості через волатильність, але й потенційно отримувати прибуток.

Другий шанс після провалу

Відновлення розгляду стало несподіванкою, адже раніше законопроєкт не набрав необхідної кількості голосів у Палаті представників. Тепер, після успішного голосування в Сенаті, документ повертається до нижньої палати для повторного розгляду. Це свідчить про наполегливість прихильників ідеї та зростаюче розуміння необхідності створення чіткого механізму роботи з цифровими активами в правовому полі.