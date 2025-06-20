Сенат в Аризоні проголосував за відновлення розгляду законопроєкту HB 2324, який передбачає створення спеціального резервного фонду на основі конфіскованих у злочинців біткоїнів та інших цифрових активів. Це рішення, ухвалене з мінімальною перевагою в 16 голосів проти 14, дає документу другий шанс після того, як він раніше не пройшов голосування в Палаті представників. Про це 20 червня повідомляє Cointelegraph.
20 червня 2025, 10:45
Аризона дає другий шанс законопроєкту про створення крипто-резерву з конфіскованих активів
Що передбачає законопроєкт
Головна мета фонду — ефективне управління криптовалютами, які правоохоронні органи конфіскують у ході кримінальних проваджень.
Згідно з документом, скарбник штату отримає повноваження:
- Безпечно зберігати конфісковані активи на державних криптовалютних гаманцях.
- Продавати криптовалюту на ліцензованих біржах за ринковою ціною.
- Утримувати активи, якщо ринкові умови для продажу будуть несприятливими.
Цей підхід дозволить штату не лише убезпечити вилучені кошти від втрати вартості через волатильність, але й потенційно отримувати прибуток.
Другий шанс після провалу
Відновлення розгляду стало несподіванкою, адже раніше законопроєкт не набрав необхідної кількості голосів у Палаті представників. Тепер, після успішного голосування в Сенаті, документ повертається до нижньої палати для повторного розгляду. Це свідчить про наполегливість прихильників ідеї та зростаюче розуміння необхідності створення чіткого механізму роботи з цифровими активами в правовому полі.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі