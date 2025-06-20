Курс валют на 20 червня: євро у банках подорожчало на 25 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу зріс на 8 копійок. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подорожчало на 25 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках зріс на 1 копійку у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,35−41,97 грн. Євро купують за 47,70 грн, а продають за 48,50 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,58−41,69, євро — 48,25−48,45 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,82−41,86 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,16−48,19 грн/євро.

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