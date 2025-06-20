Протягом січня-травня 2025 року платники сплатили 238,9 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата зросла на 21,8 % або на майже 42,7 млрд грн. Про це повідомляє Державна податкова служба.
20 червня 2025, 10:01
Надходження від ПДФО у 2025 році зросли майже на 22%
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Зазначається, що за перші п’ять місяців минулого року було перераховано 196,2 млрд грн.
Регіони — лідери за сплатою
- Київ — 56,2 млрд грн,
- Дніпропетровська область — 23,7 млрд грн,
- Львівська область — 16,2 млрд грн,
- Київська область — 14,1 млрд грн.
Податок на доходи фізичних осіб складає левову частку надходжень місцевих бюджетів. Його ставка — 18 % від нарахованих доходів громадян: зарплат, премій, інших додаткових виплат та виплат за договорами цивільно-правового характеру.
У податковій нагадали громадянам про можливість скористатися податковою знижкою. Це право передбачено для платників податку на доходи фізичних осіб, які протягом року здійснювали витрати, що підлягають компенсації з бюджету.
Документи на отримання податкової знижки за витратами 2024 року можна подавати до 31 грудня 2025 року.
Джерело: Мінфін
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