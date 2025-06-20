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20 червня 2025, 9:34

ІЕД: Темпи зростання української економіки пришвидшилися

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у травні 2025 року зріс на 1,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, демонструючи прискорення економічного зростання. Про це йдеться у щомісячному економічному моніторингу Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у травні 2025 року зріс на 1,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, демонструючи прискорення економічного зростання.
Фото: uplan.org.ua

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Позитивні сигнали та виклики в секторах

«Держстат почав оприлюднювати дані про промисловість швидше, що дає нам змогу точніше оцінювати стан української економіки. Нові дані показують, що темпи зростання залишаються низькими, хоча певні позитивні сигнали вже з’являються», — зазначають дослідники ІЕД.

Зокрема, зростання реальної валової доданої вартості (ВДВ) у переробній промисловості у травні прискорилося до 2,4% (порівняно з травнем 2024 року) з 1,4% у квітні. Крім того, у травні підприємства стикалися з меншими проблемами щодо доступу до електроенергії.

Падіння у добувній промисловості сповільнилося до 10,4% (порівняно з 2024 роком) у травні, що пояснюється частковим відновленням видобутку газу та зростанням видобутку будівельної сировини.

За даними Держстату, роздрібний товарообіг у першому кварталі зріс на 4,8%.

Водночас реальна ВДВ у сільському господарстві у травні скоротилася на 2,4% порівняно з минулим роком, що відображає зниження виробництва продукції тваринництва домогосподарствами, яке не було компенсоване невеликим зростанням виробництва підприємств.

ІЕД також вважає, що реальна ВДВ у транспорті скоротилася на 6,4% у травні до попереднього року. За п'ять місяців 2025 року «Укрзалізниця» перевезла до портів 22,2 млн тонн вантажів, з яких 12,7 млн тонн — зернові. Проте, обсяги перевезених зернових вантажів (11,4 млн тонн в експортному сполученні) на 30% менші, ніж за аналогічний період 2024 року, що відображає «сезонний тренд у зменшенні продажу зернових в очікуванні нового врожаю».

Зростання імпорту електроенергії та загроза дефіциту газу

У травні імпорт електроенергії зріс на 3,6% порівняно з квітнем, досягнувши 198 тис. Мвт-год. Найбільше електроенергії було поставлено з Угорщини (40%). Експорт електроенергії в травні скоротився на 41% дпм, до 93 тис. МВт-год.

Щодо газу, в ІЕД застерігають про загрозу його дефіциту, якщо не всі видобувні потужності відновляться після російських обстрілів. Наразі нестача ресурсу оцінюється приблизно в 1 млрд євро.

На середину травня у підземних сховищах (ПСГ) було накопичено 6,14 млрд м3 газу. Травневий рівень заповнюваності ПСГ був найнижчим за останні 11 років. У травні до ПСГ було спрямовано 11,7 ТВт-год або понад 1,1 млрд м3 газу — на 49% більше, ніж в травні минулого року. З них близько 500 млн м3 надійшло з-за кордону, тоді як рік тому такі надходження були близькими до нуля.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Skeptik777
Skeptik777
20 червня 2025, 10:18
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ВВП зріс на 1%, торік було на 4, але темп прискорився?
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