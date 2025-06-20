НБУ презентував пам’ятні монети, присвячені митцям Розстріляного відродження (фото)

Національний банк 19 червня ввів у обіг дві пам’ятні монети «Розстріляне відродження. Микола Хвильовий» та «Розстріляне відродження. Юліан Шпол». Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Зазначається, що ці монети започатковують новий тематичний напрям, присвячений Розстріляному відродженню та його митцям, які у 20-х — на початку 30-х років XX століття дали потужний імпульс для розвитку української культури, проте були нещадно репресовані тоталітарним радянським режимом.

Характеристики

Пам’ятні монети «Розстріляне відродження. Микола Хвильовий» та «Розстріляне відродження. Юліан Шпол» мають номінал 5 гривень, виготовлені з нейзильберу, тираж кожної до 75 000 штук у сувенірному пакованні. Гурт монет — рифлений. Обидві монети оздоблені кольоровим друком.

Дизайн монет

Аверс обох монет — однаковий. На ньому розміщено стилізований напис СЛОВО — назву харківського будинку літераторів 30-х років XX століття. У текстурі літер проглядається парость озимої пшениці - образ молодого покоління митців, життя і творчість яких були безжально знищені тоталітарною владою.

Трагізм історичної епохи підкреслює прострелена літера «О», з якої стікає кров, нагадуючи про болючу рану в історії України та нездійснені мрії талановитих митців.

На реверсі монети «Розстріляне відродження. Микола Хвильовий» на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Миколи Хвильового. Символічна композиція передає глибокий зміст: обличчя письменника ніби ув’язнене серед кам’яних плит неправильної форми, що відображають спроби тоталітарного режиму знищити пам’ять про митця.

Праворуч від портрета вертикально розташовані написи: МИКОЛА / ФІТІЛЬОВ — справжнє ім'я митця, викарбуване рельєфно, та МИКОЛА / ХВИЛЬОВИЙ — псевдонім, виконаний дзеркально. Ліворуч зазначені роки життя митця — 1893 / 1933.

На реверсі монети «Розстріляне відродження. Юліан Шпол» на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Юліана Шпола, побитий плямами корозії, забуття, але не втрачений остаточно. Праворуч від портрета вертикально розташовані написи: МИХАЙЛО / ЯЛОВИЙ — справжнє ім'я митця, викарбуване рельєфно, та ЮЛІАН / ШПОЛ — псевдонім, виконаний дзеркально. Ліворуч зазначені роки життя митця — 1895 / 1937.

Автори монет: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптори: Анатолій Демяненко, Володимир Атаманчук.

Де придбати

Придбати пам’ятні монети «Розстріляне відродження. Микола Хвильовий» та «Розстріляне відродження. Юліан Шпол» можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 20 червня 2025 року, а також у банків-дистриб'юторів.