Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 090 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 009 330 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
20 червня 2025, 8:01
Втрати ворога за 19 червня: 1 090 російських окупантів, 3 танки та 70 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 1009330 (+1090) осіб
- танків — 10954 (+3) од
- бойових броньованих машин — 22860 (+7) од
- артилерійських систем — 29374 (+46) од
- РСЗВ — 1421 (+1) од
- засоби ППО — 1188 (+1) од
- літаків — 416 (+0) од
- гелікоптерів — 337 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 41299 (+70)
- крилаті ракети — 3369 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0) од
- підводні човни — 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн — 52501 (+81) од
- спеціальна техніка — 3920 (+2).
Джерело: Мінфін
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