До закриття міжбанку курс долара зріс на 11 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу. Євро подорожчало на 15 копійок у купівлі та на 16 копійок у продажу.
19 червня 2025, 17:29
Курс валют на вечір 19 червня: євро подорожчало на міжбанку на 16 копійок
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Відкриття 19 червня
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Закриття 19 червня
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Зміни
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41,71/41,74
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41,82/41,86
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11 /12
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47,83/47,85
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47,98/48,01
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15/16
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,40−41,89 грн. Євро купують за 47,70 грн, а продають за 48,25 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,57−41,68, євро — 48,15−48,35 грн.
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Джерело: Мінфін
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