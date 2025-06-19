Бізнесмен із Дубая купив рідкісний китайський автомобіль за $1,5 млн (фото)

Підприємець Станіслав Семенов, що зараз веде бізнес у Дубаї (ОАЕ), купив рідкісний китайський представницький автомобіль за $1,5 млн, повідомило видання CarNewsChina .

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Деталі

Йдеться про модель Hongqi Golden Sunflower Guoli Lanting Yayun. Цей продаж став рекордним для китайського автомобільного імпорту.

Hongqi Golden Sunflower Guoli Lanting Yayun був виготовлений на замовлення на основі моделі Hongqi L5, яка використовується як офіційний державний автомобіль в Китаї.

Його головною особливістю є інтер'єр, що складається з унікальних малюнків, виконаних у техніці фучжоуського лаку без покриття. 28 шарів натурального лаку наносяться вручну, потім сушаться на повітрі та поліруються протягом 60 днів для отримання нефритової текстури.

Зображення зустрічаються на кількох елементах салону автомобіля — на передній панелі перед пасажиром, на стелі та біля голови задніх пасажирів.

Hongqi — бренд, що входить до холдингу FAW, заснований в 1958 році за особистим розпорядженням Мао Цзедуна. Машини цієї марки й досі використовують як офіційні державні автомобілі Китаю.

Семенов оформив угоду ще у квітні під час Шанхайського автосалону.

Про покупця відомо, що він закінчив МФТІ та Вищу школу економіки у москві, а бізнес у Дубаї заснував у 2020 році.