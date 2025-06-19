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19 червня 2025, 14:43

«Лос-Анджелес Лейкерс» продадуть за рекордні $10 мільярдів — ЗМІ

Родина Бассів, яка володіє більшою часткою легендарного баскетбольного клубу «Лос-Анджелес Лейкерс», укладає угоду про продаж контрольного пакета акцій франшизи (команди та бренду) бізнесмену Марку Волтеру. Вартість угоди оцінюється приблизно в $10 млрд, що є найвищою сумою для професійної спортивної команди в США за всю історію. Про це повідомляє ESPN.

Родина Бассів, яка володіє більшою часткою легендарного баскетбольного клубу «Лос-Анджелес Лейкерс», укладає угоду про продаж контрольного пакета акцій франшизи (команди та бренду) бізнесмену Марку Волтеру.
Фото: facebook.com/losangeleslakers

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Деталі угоди

За інформацією джерел видання, родина Бассів збереже міноритарну частку в команді, трохи більше ніж 15%, протягом певного періоду.

Ключовим аспектом угоди є те, що Джині Басс залишиться керуючим власником «Лейкерс» і продовжуватиме керувати командою принаймні кілька років. Це було гарантовано в рамках угоди, і Марк Волтер повністю підтримав цей план.

Новий власник та його спортивна імперія

Марк Волтер, генеральний директор і голова диверсифікованої холдингової компанії TWG Global, вже був акціонером «Лейкерс» з 2021 року, коли він придбав 26% акцій у Філа Аншутца. Тоді ж Волтер отримав пріоритетне право викупу контрольного пакета акцій франшизи.

Волтер та TWG Global мають інтереси в численних професійних спортивних організаціях, зокрема в бейсбольному клубі «Лос-Анджелес Доджерс», баскетбольному клубі «Лос-Анджелес Спаркс» (жіноча НБА), англійському футбольному клубі «Челсі» та Професійній жіночій хокейній лізі. Крім того, через TWG Motorsports Волтер володіє кількома автоперегоновими командами, включаючи Cadillac Formula 1.

«Лейкерс» під керівництвом Бассів

«Лейкерс» перебував під контролем родини Бассів 46 років, що є найдовшим терміном володіння серед будь-яких клубів НБА. У 1979 році Джеррі Басс придбав франшизу у Джека Кента Кука за $67,5 млн, до угоди також входили «Лос-Анджелес Кінгз» (хокейний клуб) та арена «Форум». З 1980 року «Лейкерс» виграли 11 чемпіонських титулів, найбільше серед усіх команд НБА за цей період.

Після смерті Джеррі Басса у 2013 році право власності на «Лейкерс» перейшло до трасту, контрольованого його шістьма дітьми. У 2017 році було досягнуто угоди, за якою Джині Басс стала керуючим власником клубу. Продаж Волтеру був схвалений братами та сестрами Басс більшістю голосів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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