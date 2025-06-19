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19 червня 2025, 14:16

З хетчбека на електрокросовер: Офіційно представлений Nissan Leaf третього покоління

Компанія Nissan офіційно представила електромобіль Leaf третього покоління — тепер у вигляді кросовера. Про це йдеться на офіційному сайті японського автовиробника.

Компанія Nissan офіційно представила електромобіль Leaf третього покоління — тепер у вигляді кросовера.
Фото: europe.nissannews.com

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Що відомо про нову модель

Нова модель має довжину 4350 мм, ширину 1810 мм та висоту 1550 мм при колісній базі 2690 мм.

Автомобіль має покращену аеродинаміку (коефіцієнт лобового опору 0,25) завдяки обтічному силуету, прихованим ручкам, плоскому днищу та краплеподібному даху.

Leaf отримає сім колірних варіантів. У базовій версії доступні 18-дюймові легкосплавні диски, а в топовій — 19-дюймові колеса.

Салон буде доступний у чорному та білому виконанні. На передній панелі встановили два 14,3-дюймові дисплеї. У програмі Leaf інтегровані сервіси Google, якими можна керувати через ці дисплеї або голосом. Підтримуються оновлення «по повітрю».

Через Nissan Connect Services можна дистанційно планувати маршрут, контролювати зарядку та кондиціювання.

Об'єм багажника становить 437 літрів.

Європейська версія моделі базується на платформі CMF-EV, яку використовують Nissan Ariya та моделі Renault Megane E-Tech та Scenic E-Tech.

Кросовер пропонується у двох варіантах. Стандартна потужність 176 к.с., батарея ємністю на 52 кВт∙год (запас ходу 436 км за WLTP) і здатна розганятися до 160 км/год. У топовій версії покращено як потужність — 218 к.с., так і батарею — 75 кВт∙год, що забезпечує до 604 км запасу ходу.

Швидке заряджання потужністю до 150 кВт дозволяє заповнити заряд на 80% за 30 хвилин. Акумулятор попередньо підігрівається або охолоджується залежно від погодних умов та маршруту.

Також передбачено функцію Vehicle-to-Load, що дозволяє живити зовнішні пристрої — до 3,6 кВт. У перспективі Leaf також отримає підтримку Vehicle-to-Grid, що дозволить повертати енергію електромережі.

Виробництво нового Leaf налагодять на британському заводі Nissan у Сандерленді.

Замовлення в Європі відкриють восени 2025 року, а перші постачання очікуються навесні 2026 року. Вартість електромобіля поки що не оголошена.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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