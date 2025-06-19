Незабаром у застосунку «Дія» з'являться дві нові будівельні послуги, які дозволять повідомляти про початок або завершення будівництва. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
19 червня 2025, 13:14
У «Дії» запустять дві нові будівельні послуги
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«Уже скоро подати повідомлення про початок будівельних робіт і зареєструвати декларацію про готовність об'єкта по будпаспорту можна буде в застосунку «Дія», — йдеться у повідомленні Мінцифри.
Раніше така можливість була доступна лише на порталі «Дія» або в ЦНАПах.
Нові послуги стосуватимуться:
- будинків площею до 500 кв.м та висотою до двох поверхів;
- господарських споруд на ділянці — таких як гаражі, сараї, літні кухні тощо.
Push-сповіщення про результати послуг
Окрім цього, Міністерство цифрової трансформації впровадить push-сповіщення у «Дії» про результати будівельних послуг, які українці оформлюють у ЦНАПах.
Ці сповіщення надходитимуть після відправки документів до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, а також за результатами їх розгляду.
Джерело: Мінфін
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