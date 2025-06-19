Через технічний збій у наземному транспорті Києва можуть не спрацьовувати QR-квитки. Про це повідомляють у Київській міській державній адміністрації.
19 червня 2025, 11:03
У Києві через технічний збій у наземному транспорті можуть не спрацьовувати QR-квитки
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Зазначається, що фахівці вже працюють над усуненням несправності.
Як оплатити проїзд
Оплатити проїзд наразі можна:
- транспортною і цифровою картою;
- банківською карткою;
- гаджетом з NFC, до якого привʼязана банківська картка.
Поки тривають відновлювальні роботи, контролери «Київпастранс» не штрафуватимуть пасажирів.
Джерело: Мінфін
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