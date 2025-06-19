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19 червня 2025, 11:54

Tether авторизувала до випуску 1 мільярд USDT у мережі Ethereum: що нового на крипторинку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.

Tether авторизувала до випуску 1 мільярд USDT у мережі Ethereum

У середу, 18 червня, емітент стейблкоїна USDT — компанія Tether — авторизувала випуск ще 1 млрд монет у мережі Ethereum. Попереднє поповнення резервів відбулося 9 червня, коли було створено аналогічний обсяг токенів.

Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно повідомив у X (раніше Twitter), що обсяг стейблкоїнів на Ethereum наразі є авторизованим, але ще не випущеним. За його словами, ці токени можуть бути використані для майбутньої емісії або свопів між блокчейнами.

Зазначимо, що капіталізація USDT становить близько $155 млрд. За даними DeFiLlama, домінування USDT на ринку становить 62%.

Coinbase інтегрує USDC як забезпечення для ф’ючерсної торгівлі

Coinbase Derivatives — дочірня структура криптовалютної біржі Coinbase — оголосила про плани дозволити використання стейблкоїна USDC у ф’ючерсній торгівлі. Про це повідомляє The Block.

У заяві йдеться, що над реалізацією працюватиме клірингова компанія Nodal Clear. Сторони вже співпрацювали при запуску цілодобових ф’ючерсів на біткоїн та Ethereum, випливає з пресрелізу.

Голова Nodal Clear Пол Кузенца додав, що інтеграція USDC — це «послідовний крок до інновацій», який враховує потреби ринку.

За словами CEO Coinbase Derivatives Бориса Ільєвського, наразі лише фіат відповідає кліринговим вимогам, проте компанії планують прирівняти USDC до фіатної валюти у розрахунках маржі.

Також у повідомленні сказано, що ініціатива реалізується за участі Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США, яка регулює обидві компанії. Очікується, що процес буде завершено до 2026 року.

JD Coinlink запланувала запуск стейблкоїнів у Гонконзі на IV квартал 2025 року

Китайське дочірнє підприємство електронної комерції JD.com — JD Coinlink — готується до запуску стейблкоїнів, прив’язаних до гонконгського долара та інших валют. Про це генеральний директор Лю Пенг заявив у інтерв'ю Bloomberg Businessweek.

Запуск може відбутися вже у IV кварталі 2025 року після тестування в пісочниці Гонконгського валютного управління.

Пенг підкреслив, що стейблкоїни не є криптовалютами типу біткоїна чи Ethereum, а скоріше — «інструментами для платежів», подібно до мобільних гаманців.

Він, як один з ключових творців WeChat Pay, вважає, що стейблкоїни можуть відіграти «підривну» роль у міжнародних розрахунках, ставши фінансовою інфраструктурою епохи Web3.

Компанія JD Coinlink, що зареєстрована в Гонконзі у березні 2024 року, вже завершила другий етап тестування. Учасники випробовують використання стейблкоїнів у транскордонних платежах, інвестиційних транзакціях та роздрібній торгівлі.

Пенг зазначив, що першим майданчиком стане JD Global Sale у Гонконзі та Макао, де стейблкоїнами можна буде оплачувати покупки.

Запровадження стейблкоїнів регулюється новим законом, офіційно опублікованим 30 травня. Він набере чинності 1 серпня 2025 року та передбачає ліцензування емітентів стейблкоїнів.

JD Coinlink очікує отримати ліцензію вже в першій половині IV кварталу й одразу вивести стейблкоїн на публічний блокчейн.

Пенг підкреслив, що у світі, де USDT і USDC домінують на ринку з часткою понад 80%, JD Coinlink робить ставку на комплаєнс і зосередження на реальному секторі економіки. Метою є не криптоспекуляції, а зручні та прозорі транскордонні платежі для підприємств Азії, Близького Сходу, Африки, Південної Америки та Європи.

Він визнає, що стейблкоїн — це не просто продукт, а системна фінансова інфраструктура.

Компанія планує співпрацю з ліцензованими партнерами для розвитку сервісів у сфері фінансування ланцюгів постачання, зокрема з використанням блокчейну в логістиці та управлінні замовленнями.

Канадська компанія запустила майнінг біткоїна на супутньому газі

Компанія AgriFORCE розпочала майнінг біткоїна з використанням супутнього газу (суміш пропану і бутану, що виділяється під час видобутку та переробки нафти) на об'єкті в місті Бервін, Канада.

На першому етапі потужність комплексу склала 425 кВт. Встановлено 120 ASIC-майнерів Bitmain S21 із сукупним хешрейтом понад 32 PH/s. У другій фазі передбачено додаткові 200 кВт енергопостачання.

Компанія також уклала угоду з BlueFlare, яка передбачає додавання ще 1,3 МВт на двох нових локаціях у регіоні. Отриману інфраструктуру планують використовувати для майнінгу, обчислень у сфері ШІ та інших задач.

«Ми не чекаємо дозволів або модернізації мереж — ми перетворюємо газ на обчислення за тижні, а не роки», — заявила CEO AgriFORCE Джолі Кан.

До кінця 2025 року AgriFORCE планує наростити хешрейт до 0,5 EH/s. Ціль на перший квартал 2026 року — 1 EH/s.

Наразі компанія вже добула 7 BTC орієнтовною вартістю $735 000 на майданчиках в Альберті та Огайо.

Згідно зі стратегією, до 50% видобутих монет компанія може залишити у резерві. Іншу частину використають для масштабування. Також дозволяється спрямовувати до 50% залученого капіталу на купівлю біткоїна на ринку.

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Джерело: Мінфін
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