Курс валют на 19 червня: євро та долар в банках дешевшають

У четвер на готівковому ринку курс долара втратив 3 копійки у купівлі та додав 3 копійки у продажу. Євро втратило 10 копійок у купівлі та не змінилося у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, а у продажу втратив 1 копійку. Євро втратило 16 у купівлі та 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,27−41,85 грн. Євро купують за 47,60 грн, а продають за 48,30 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,50−41,55, євро — 48,00−48,28 грн.

Міжбанк відкрився в діапазоні 41,71−41,74 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,83−47,85 грн/євро.

Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту