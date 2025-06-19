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19 червня 2025, 9:49

НБУ створив Департамент інтегрованого ризик-менеджменту

Для підвищення інституційної спроможності регулятора було реорганізовано Департамент ризик-менеджменту та створено на його основі Департамент інтегрованого ризик-менеджменту. Про це йдеться у повідомленні пресслужби регулятора від 18 червня.

Для підвищення інституційної спроможності регулятора було реорганізовано Департамент ризик-менеджменту та створено на його основі Департамент інтегрованого ризик-менеджменту.
Фото: depositphotos

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Чим займатиметься Департамент

Новостворений департамент матиме розширені повноваження та межі відповідальності.

До його завдань належатиме організація системи управління ризиками в Національному банку [фінансовими, операційними, екологічними, соціальними та управлінськими (Environmental, Social, and Governance — ESG) ризиками, ризиками третіх сторін], розроблення та вдосконалення політики, методів і процедур управління ризиками НБУ, а також забезпечення:

  • формування резервів на покриття фінансових ризиків, пов’язаних зі зменшенням корисності активів НБУ;
  • здійснення оцінки справедливої вартості фінансових інструментів у випадках, передбачених у нормативно-правових та розпорядчих актах НБУ;
  • здійснення оцінки справедливої вартості майна, що є забезпеченням виконання зобов’язань за договорами застави НБУ або пропонується в заставу НБУ, або під час набуття заставленого майна у власність НБУ, верифікації звітів суб'єктів оціночної діяльності, вибіркового моніторингу майна, яке забезпечує виконання зобов’язань за кредитами, наданими НБУ, пропонується в заставу НБУ, а також майна, право власності на яке набувається НБУ як заставодержателем;
  • взаємодії з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у процесі погодження початкової ціни реалізації майна;
  • методологічного супроводження впровадження системи внутрішнього контролю в НБУ та її моніторинг;
  • планування та координації управління неперервністю діяльності НБУ (у тому числі в особливий період).

Департамент інтегрованого ризик-менеджменту (як і до цього часу Департамент ризик-менеджменту) належить до вертикалі підпорядкування «Загальний блок», керівництво якою здійснює Голова Національного банку України Андрій Пишний.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
zevs1
zevs1
19 червня 2025, 10:12
#
Для чего этот риск-менеджмент нужен?
НБУ наполняет резерв под 8%годовых и деньги лежат мёртвым грузом, вопрос для чего???
+
+27
TAN72
TAN72
19 червня 2025, 11:00
#
Раздувание штатов,надо пристроить своих друзей.
+
0
zevs1
zevs1
19 червня 2025, 12:27
#
Это понятно,но экономика в руинах из-за таких деятелей.
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