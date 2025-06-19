НБУ створив Департамент інтегрованого ризик-менеджменту

Для підвищення інституційної спроможності регулятора було реорганізовано Департамент ризик-менеджменту та створено на його основі Департамент інтегрованого ризик-менеджменту. Про це йдеться у повідомленні пресслужби регулятора від 18 червня.

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Чим займатиметься Департамент

Новостворений департамент матиме розширені повноваження та межі відповідальності.

До його завдань належатиме організація системи управління ризиками в Національному банку [фінансовими, операційними, екологічними, соціальними та управлінськими (Environmental, Social, and Governance — ESG) ризиками, ризиками третіх сторін], розроблення та вдосконалення політики, методів і процедур управління ризиками НБУ, а також забезпечення:

формування резервів на покриття фінансових ризиків, пов’язаних зі зменшенням корисності активів НБУ;

здійснення оцінки справедливої вартості фінансових інструментів у випадках, передбачених у нормативно-правових та розпорядчих актах НБУ;

здійснення оцінки справедливої вартості майна, що є забезпеченням виконання зобов’язань за договорами застави НБУ або пропонується в заставу НБУ, або під час набуття заставленого майна у власність НБУ, верифікації звітів суб'єктів оціночної діяльності, вибіркового моніторингу майна, яке забезпечує виконання зобов’язань за кредитами, наданими НБУ, пропонується в заставу НБУ, а також майна, право власності на яке набувається НБУ як заставодержателем;

взаємодії з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у процесі погодження початкової ціни реалізації майна;

методологічного супроводження впровадження системи внутрішнього контролю в НБУ та її моніторинг;

планування та координації управління неперервністю діяльності НБУ (у тому числі в особливий період).

Департамент інтегрованого ризик-менеджменту (як і до цього часу Департамент ризик-менеджменту) належить до вертикалі підпорядкування «Загальний блок», керівництво якою здійснює Голова Національного банку України Андрій Пишний.