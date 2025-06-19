Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 080 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 008 240 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
19 червня 2025, 8:16
Втрати ворога за 18 червня: 1 080 російських окупантів, 4 танки та 64 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1008 240 (+1080) осіб/persons,
- танків — 10951 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 22853 (+8) од,
- артилерійських систем — 29328 (+63) од,
- РСЗВ — 1420 (+0) од,
- засоби ППО — 1187 (+0) од,
- літаків — 416 (+0) од,
- гелікоптерів — 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівні — 41229 (+64),
- крилаті ракети — 3369 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 52420 (+108) од,
- спеціальна техніка — 3918 (+2).
Джерело: Мінфін
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