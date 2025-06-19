Торги на Тегеранській біржі призупинено за рішенням її органу, що управляє, — Вищої ради. Про це повідомило інформаційне агентство Tasnim у своєму телеграм-каналі.
19 червня 2025, 8:35
У Тегерані призупинили біржові торги
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Причина призупинення
Причиною такого рішення стала загроза дестабілізації ринку на тлі ескалації військової напруги з Ізраїлем.
Прессекретар іранського уряду Фатеме Мохаджерані оголосила про рішення на пресконференції у Тегерані.
Мохаджерані зазначила, що фінансові ринки залишаться закритими доти, доки регулюючі органи не визнають обстановку досить безпечною. За її словами, цей крок спрямовано на захист державних інвестицій у нестабільний період.
Нагадаємо
- У ніч на 13 червня Ізраїль розпочав операцію «Повстаючий лев» проти Ірану через його ядерну програму.
Джерело: Мінфін
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