У Тегерані призупинили біржові торги

Торги на Тегеранській біржі призупинено за рішенням її органу, що управляє, — Вищої ради. Про це повідомило інформаційне агентство Tasnim у своєму телеграм-каналі.

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Причина призупинення

Причиною такого рішення стала загроза дестабілізації ринку на тлі ескалації військової напруги з Ізраїлем.

Прессекретар іранського уряду Фатеме Мохаджерані оголосила про рішення на пресконференції у Тегерані.

Мохаджерані зазначила, що фінансові ринки залишаться закритими доти, доки регулюючі органи не визнають обстановку досить безпечною. За її словами, цей крок спрямовано на захист державних інвестицій у нестабільний період.

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