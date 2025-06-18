Переробна промисловість і торгівля забезпечили третину цьогорічних бюджетних надходжень

Найбільшу частку надходжень до зведеного бюджету України за січень-травень 2025 року забезпечили підприємства переробної промисловості, а також оптової та роздрібної торгівлі. Про це повідомляє Державна податкова служба.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За даними відомства, за перші п'ять місяців року найбільший внесок до бюджету зробила переробна промисловість, забезпечивши 17,6% від загальних податкових надходжень.

Слідом за нею йде оптова та роздрібна торгівля, включно з ремонтом автотранспорту та мотоциклів, з часткою у 17,2%.

Також значний внесок зробили сектори державного управління й оборони з обов'язковим соціальним страхуванням (11,7%) та фінансової й страхової діяльності (9,1%).

Найбільше зростання сплати

Найбільше зростання сплати за січень-травень 2025 року, порівняно з відповідним періодом минулого року, в таких галузях: