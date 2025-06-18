Найбільшу частку надходжень до зведеного бюджету України за січень-травень 2025 року забезпечили підприємства переробної промисловості, а також оптової та роздрібної торгівлі. Про це повідомляє Державна податкова служба.
18 червня 2025, 19:34
Переробна промисловість і торгівля забезпечили третину цьогорічних бюджетних надходжень
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За даними відомства, за перші п'ять місяців року найбільший внесок до бюджету зробила переробна промисловість, забезпечивши 17,6% від загальних податкових надходжень.
Слідом за нею йде оптова та роздрібна торгівля, включно з ремонтом автотранспорту та мотоциклів, з часткою у 17,2%.
Також значний внесок зробили сектори державного управління й оборони з обов'язковим соціальним страхуванням (11,7%) та фінансової й страхової діяльності (9,1%).
Найбільше зростання сплати
Найбільше зростання сплати за січень-травень 2025 року, порівняно з відповідним періодом минулого року, в таких галузях:
- Переробна промисловість — зростання на 38,1 % або +41,1 млрд грн;
- Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів — зростання на 29,3 % або +32,8 млрд грн;
- Державне управлiння й оборона; обов'язкове соцiальне страхування — зростання на 30,5 % або +23,0 млрд гривень;
- Постачання електроенергiї, газу, пари та кондицiйованого повiтря — зростання на 42,3 % або +16,3 млрд грн.
Джерело: Мінфін
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