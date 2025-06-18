До закриття міжбанку курс долара зріс на 15 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.
18 червня 2025, 17:24
Курс валют на вечір 18 червня: долар та євро подорожчали на міжбанку
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Відкриття 18 червня
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Закриття 18 червня
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Зміни
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41,56/41,59
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41,71/41,74
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15 /15
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47,84/47,87
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47,94/47,96
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10/9
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,82 грн. Євро купують за 47,70 грн, а продають за 48,30 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,50−41,56, євро — 48,16−48,30 грн.
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Джерело: Мінфін
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