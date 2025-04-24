Тігіпко купив Ідея Банк за $36,5 мільйонів

Польський Getin Holding SA 23 квітня з третьої спроби продав 100% акцій Ідея Банку (Львів), 27-го за обсягом активів в Україні. Про це йдеться у біржовому повідомленні продавця, повідомляє Інтерфакс-Україна.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Покупцем виступила кіпрська компанія Alkemi Limited власника групи «ТАС» Сергія Тігіпка на виконання умовного договору купівлі-продажу від 18 жовтня минулого року.

«Відповідно до договору емітент отримав ціну за акції, яка становила еквівалент $36,5 млн. Крім того, емітент отримав винагороду в еквіваленті євро в розмірі $194,339 тис. за ексклюзивним договором, укладеним емітентом з покупцем 22 квітня 2025 року», — зазначив Getin.

Він додав, що ще отримав винагороду за передачу прав на кошти, накопичені на депозиті в Ідея Банк, що відповідає 30,24 млн грн в євро, тобто 633,79 тис. євро на підставі договору доручення, укладеного між продавцем, покупцем та банком 23 квітня 2025 року.

Нагадаємо

Національний банк рішенням від 21 квітня надав згоду на опосередковане придбання власником групи «ТАС» Сергієм Тігіпком 100% акцій Ідея Банку.

Як писав раніше «Мінфін», у лютому 2022 року Getin повідомив, що йому вдруге не вдалося продати Ідея Банк.

Укладену 10 листопада 2021 року угоду про умови продажу його 100% акцій Першому українському міжнародному банку (ПУМБ, Київ) Ріната Ахметова було розірвано у зв'язку з невиконанням усіх умов переходу права власності до 25 лютого.

Після розірвання угоди з ПУМБом Getin відмовився від продажу свого українського дочірнього банку в умовах війни в Україні.