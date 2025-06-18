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18 червня 2025, 15:17

Amazon, Google, Microsoft та Meta виступають за десятирічну паузу в регулюванні ШІ

Чотири провідні технологічні компанії — Amazon, Google, Microsoft та Meta — активно просувають ідею введення десятирічного мораторію на регулювання штучного інтелекту у Сполучених Штатах. Про це повідомляє Financial Times.

Чотири провідні технологічні компанії — Amazon, Google, Microsoft та Meta — активно просувають ідею введення десятирічного мораторію на регулювання штучного інтелекту у Сполучених Штатах.

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Суть законодавчої ініціативи

Пропонований мораторій передбачає заборону окремим штатам приймати власні нормативні акти щодо штучного інтелекту до 2034 року. Ця пропозиція увійшла до бюджетного законопроєкту. Основні дебати в Сенаті мають відбутися до 4 липня.

Аргументи прихильників мораторію

Колишній конгресмен Чіп Пікерінг, який представляє інтереси технологічних компаній через асоціацію INCOMPAS, стверджує, що такий крок необхідний для збереження конкурентоспроможності США у глобальній технологічній гонці з Китаєм. На його думку, єдиний федеральний підхід до регулювання замість різних законів у штатах сприятиме інноваційному розвитку.

Критика та альтернативні погляди

Деякі політики та експерти виступають проти цієї ініціативи. Сенатори Джош Гоулі та Марша Блекберн наполягають на праві штатів самостійно регулювати сферу штучного інтелекту. Аналітик Асад Рамзаналі з Університету Вандербільта вважає, що пропозиція технологічних гігантів спрямована на зміцнення їхньої монопольної позиції.

Позиції лідерів індустрії ШІ

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив: «Жорсткі регуляторні вимоги до безпеки перед запуском моделей штучного інтелекту можуть мати катастрофічні наслідки для інновацій». На противагу цій позиції, керівник Anthropic Даріо Амодеї висловив занепокоєння щодо потенційних ризиків повного відсутності регулювання.

Чому це важливо

Ця законодавча ініціатива може визначити майбутнє не лише американської, але й світової індустрії штучного інтелекту. Прийняте рішення вплине на баланс між технологічним прогресом і суспільним захистом, між свободою інновацій і необхідністю запобігання потенційним ризикам. Вибір США може стати прецедентом для інших країн, що розвивають технології штучного інтелекту.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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