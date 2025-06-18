UBS погіршив прогноз для польського злотого у парі з євро

Швейцарський банк UBS переглянув свої очікування щодо курсу польського злотого, посилаючись на глобальні торгівельні напруження та внутрішні політичні виклики. Про це повідомляє аналітичний відділ банку, передає Investing.com.

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Ключові зміни в прогнозах

UBS змінив свій прогноз EUR/PLN на рівень 4,25 протягом другого кварталу 2026 року, відхилившись від попередніх очікувань поступового зміцнення злотого. Попередній прогноз: 4.20.

Для пари USD/PLN банк також змінив оцінки:

3,66 у третьому та четвертому кварталах 2025 року

3,60 у першому кварталі 2026 року (попередній прогноз 3,58)

3,54 у другому кварталі 2026 року (попередній прогноз 3,50)

Чинники тиску на злотий

Аналітики виділяють три основні групи ризиків:

Торгівельні напруження. Хоча ситуація дещо покращилася, залишаються загрози через низькі темпи зростання світової економіки та підвищення цін на енергоносії через конфлікт на Близькому Сході.

Політична нестабільність. Уряд Польщі може зіткнутися з труднощами у просуванні законодавчої програми після обрання Кароля Навроцького на посаду президента.

Бюджетний дефіцит. Проблеми з фіскальною консолідацією створюють додатковий тиск на національну валюту.

Позитивні фактори

Попри виклики, UBS зазначає кілька позитивних чинників:

Надходження коштів від ЄС продовжуватимуть стимулювати економічне зростання Польщі.

Фіскальні витрати Німеччини можуть принести додаткові вигоди у середньостроковій перспективі.

Більш жорстка монетарна політика Національного банку Польщі.

Перспективи долара

UBS очікує послаблення долара США відносно європейських валют у найближчі квартали, що може сприяти злотому. Винятком стане ситуація, якщо США запровадять спеціальні торгові обмеження проти Європи.

Чому це важливо

Перегляд прогнозів UBS відображає складний баланс ризиків і можливостей для польської економіки. Хоча злотому загрожують зовнішні та внутрішні виклики, підтримка з боку ЄС та потенційні переваги від німецької фіскальної політики можуть допомогти стабілізувати ситуацію. Інвесторам варто враховувати ці фактори при оцінці перспектив польського ринку.