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18 червня 2025, 14:25

UBS погіршив прогноз для польського злотого у парі з євро

Швейцарський банк UBS переглянув свої очікування щодо курсу польського злотого, посилаючись на глобальні торгівельні напруження та внутрішні політичні виклики. Про це повідомляє аналітичний відділ банку, передає Investing.com.

Швейцарський банк UBS переглянув свої очікування щодо курсу польського злотого, посилаючись на глобальні торгівельні напруження та внутрішні політичні виклики.

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Ключові зміни в прогнозах

UBS змінив свій прогноз EUR/PLN на рівень 4,25 протягом другого кварталу 2026 року, відхилившись від попередніх очікувань поступового зміцнення злотого. Попередній прогноз: 4.20.

Для пари USD/PLN банк також змінив оцінки:

  • 3,66 у третьому та четвертому кварталах 2025 року
  • 3,60 у першому кварталі 2026 року (попередній прогноз 3,58)
  • 3,54 у другому кварталі 2026 року (попередній прогноз 3,50)

Чинники тиску на злотий

Аналітики виділяють три основні групи ризиків:

  • Торгівельні напруження. Хоча ситуація дещо покращилася, залишаються загрози через низькі темпи зростання світової економіки та підвищення цін на енергоносії через конфлікт на Близькому Сході.
  • Політична нестабільність. Уряд Польщі може зіткнутися з труднощами у просуванні законодавчої програми після обрання Кароля Навроцького на посаду президента.
  • Бюджетний дефіцит. Проблеми з фіскальною консолідацією створюють додатковий тиск на національну валюту.

Позитивні фактори

Попри виклики, UBS зазначає кілька позитивних чинників:

  • Надходження коштів від ЄС продовжуватимуть стимулювати економічне зростання Польщі.
  • Фіскальні витрати Німеччини можуть принести додаткові вигоди у середньостроковій перспективі.
  • Більш жорстка монетарна політика Національного банку Польщі.

Перспективи долара

UBS очікує послаблення долара США відносно європейських валют у найближчі квартали, що може сприяти злотому. Винятком стане ситуація, якщо США запровадять спеціальні торгові обмеження проти Європи.

Чому це важливо

Перегляд прогнозів UBS відображає складний баланс ризиків і можливостей для польської економіки. Хоча злотому загрожують зовнішні та внутрішні виклики, підтримка з боку ЄС та потенційні переваги від німецької фіскальної політики можуть допомогти стабілізувати ситуацію. Інвесторам варто враховувати ці фактори при оцінці перспектив польського ринку.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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